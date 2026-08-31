Военная техника преодолевает рвы и эскарпы в Волгоградской области

В Волгоградской области водители военной техники отрабатывают и совершенствуют на общевойсковом полигоне навыки вождения в сложных и даже экстремальных условиях.

По данным пресс-службы Южного военного округа, военные «Уралы», «КамАЗы», «Тайфуны», а также БТР и БМП преодолевают рвы, эскарпы (фортификационное укрепление - ред.), колейные мосты, водные преграды и участки с минно-взрывными заграждениями.

Занятия проводятся с военнослужащими мотострелкового соединения ЮВО.

Фото пресс-службы Южного военного округа