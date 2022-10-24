Расследования

К охотугодьям Городищеснкого района возникли вопросы у контролеров

Расследования 24.10.2022 19:49
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24.10.2022 19:49


Члены Экологического совета проверили охотугодья, расположенные в Городищенском, Иловлинском и Ольховском районах Волгоградской области. Особое внимание в ходе выездных совещаний члены Экосовета уделили тому, как охотничьи хозяйства выполняют обязательства по созданию инфраструктуры, егерских кордонов, проведению биотехнических мероприятий, организации обращения с разными видами отходов. 

Больше всего вопросов в ходе посещения возникло к охотугодьям Городищенского района. При этом позитивные изменения члены Экосовета отметили в деятельности охотугодий «Липовское» Ольховского района и «Иловлинское».

Животный мир – это природный капитал нашей страны, его рациональное использование – вопрос государственной важности. Поэтому мы будем добиваться того, чтобы охотпользователи четко выполняли требования законодательства. И, конечно, необходимо делать все возможное, чтобы не допустить нанесения ущерба лесам. Они занимают чуть более четырех процентов территории  нашей области и являются в основном рукотворными, – подчеркнула председатель думского комитета по охране окружающей среды и природопользованию, руководитель Экосовета Ирина Соловьева. – Нужно, чтобы охотники соблюдали правила нахождения в лесах – не оставляли мусор, не допускали возгораний растительности. 

По словам Ирины Соловьевой, сегодня охотхозяйствам нужно налаживать взаимодействие с лесничествам и органами местного самоуправления. 

– И хотя нормами действующего законодательства пока не предусмотрена совместная работа охотпользователей и лесников по сохранению лесов, в ряде охотугодий она ведется, что можно только приветствовать, – подчеркнула она. 

Добавим, что охотничьи угодья занимают в Волгоградской области свыше 9,6 миллиона гектаров. Неслучайно вопросы, связанные с деятельностью охотхозяйств, сохранением и рациональным использованием объектов животного мира и среды их обитания, регулярно включаются в повестку заседаний Экологического совета. По итогам выездных совещаний облкомприроды рекомендовано осуществлять постоянный контроль за выполнением охотхозяйствами обязательств, прописанных в заключенных ими соглашениях.  



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