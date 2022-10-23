Федеральные новости

Истребитель Су-30 упал на жилой дом в Иркутске: пилоты погибли

Федеральные новости 23.10.2022 15:19
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23.10.2022 15:19



Сегодня, 23 октября, произошло крушение военного самолета Су-30 в Иркутске. По данным ГУ МЧС России по Иркутской области, ЧП произошло в районе ул. Пржевальского, 32.
- На данный момент известно, что самолет упал на двухэтажный жилой дом на две семьи. Никто из жильцов не пострадал. Пилоты самолета погибли. Самолет выполнял приемо-сдаточный полет, - сообщает правительство Иркутской области.
В ближайшее время под руководством губернатора Иркутской области Игоря Кобзева пройдет заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Сообщается, что самолеты Су-30 СМ выпускает Иркутский авиационный завод корпорации «Иркут». 
Фото: правительство Иркутской области/ t.me

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