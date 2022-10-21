В волгоградское озеро Два Брата завезут 42 килотонны глины

В Волго-Ахтубинской пойме началось устройство глиняного замка на озере Два Брата. Как пояснили в облкоприроды, так называют технологию, используемую для задержки воды в водоеме. В Волгоградской области данная технология используется впервые.

– Экологическая реабилитация озера Два Брата стартовала летом этого года. Подрядной компанией уже расчищены протоки, питающие водный объект, возведены два водопропускных сооружения, которые обеспечат приток воды в паводковый период. Также проведено углубление ложи озера, – рассказали в профильном комитете администрации Волгоградской области. – Теперь же наступило время для замены иловых и песчаных отложений на глинистый грунт.

Для того чтобы укрыть полностью дно озера, на объект завезут 42 тысячи тонн глины.

– Бентонитовые глины, используемые при устройстве глиняного замка, добываются на территории Волгоградской области. Они имеют повышенную прочность и обладают прекрасными гидроизоляционными свойствами, благодаря чему помогут препятствовать уходу влаги в грунтовые воды, – уточняют в облкомприроды. – На завершающем этапе подрядчик высадит по берегам озера деревья и кустарники.

Окончание всех работ намечено на 2023 год.

Напомним, что в этом году экологическую реабилитацию ведут на 15 ериках и озёрах в Волго-Ахтубинской пойме. На восстановление ещё 28 разрабатывается проектная документация.

Одним из основных мероприятий, реализуемых в рамках нацпроекта «Экология», станет строительство комплекса гидротехнических сооружений, предназначенных для дополнительного обводнения реки Ахтубы и Волго-Ахтубинской поймы.





Материал опубликован в рамках проекта «Будущее планеты – в наших руках»