Экология

В волгоградское озеро Два Брата завезут 42 килотонны глины

Экология 21.10.2022 20:10
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21.10.2022 20:10


В Волго-Ахтубинской пойме началось устройство глиняного замка на озере Два Брата. Как пояснили в облкоприроды, так называют технологию, используемую для задержки воды в водоеме. В Волгоградской области данная технология используется впервые. 

Экологическая реабилитация озера Два Брата стартовала летом этого года. Подрядной компанией уже расчищены протоки,  питающие водный объект, возведены два водопропускных сооружения, которые обеспечат приток воды в паводковый период. Также проведено углубление ложи озера, – рассказали в профильном комитете администрации Волгоградской области.Теперь же наступило время для замены иловых и песчаных отложений на глинистый грунт. 

Для того чтобы укрыть полностью дно озера, на объект завезут 42 тысячи тонн глины. 

– Бентонитовые глины, используемые при устройстве глиняного замка, добываются на территории Волгоградской области. Они имеют повышенную прочность и обладают прекрасными гидроизоляционными свойствами, благодаря чему помогут препятствовать уходу влаги в грунтовые воды, – уточняют в облкомприроды. – На завершающем этапе подрядчик высадит по берегам озера деревья и кустарники.  

Окончание всех работ намечено на 2023 год. 

Напомним,  что в этом году экологическую реабилитацию ведут на 15 ериках и озёрах в Волго-Ахтубинской пойме. На восстановление ещё 28 разрабатывается проектная документация. 

Одним из основных мероприятий, реализуемых в рамках нацпроекта «Экология», станет строительство комплекса гидротехнических сооружений, предназначенных для дополнительного обводнения реки Ахтубы и Волго-Ахтубинской поймы.  


Материал опубликован в рамках проекта «Будущее планеты – в наших руках»

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