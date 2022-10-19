Андрей Бочаров возглавил оперштаб Волгоградской области

В Волгоградской области в соответствии с Указом президента Владимира Путина и для реализации предусмотренных документом мер создан оперативный штаб. Возглавил его глава региона Андрей Бочаров.

– В состав оперативного штаба вошли представители Минобороны РФ, руководители территориальных органов Министерства внутренних дел РФ, а также Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, ФСБ РФ, Росгвардии, представители органов власти, органов местного самоуправления, – сообщили информагентству в администрации Волгоградской области.

Напомним, что сегодня, 19 октября, глава российского государства подписал Указ, согласно которому на территории Волгоградской области вводится режим повышенной готовности.

О том, что это значит, читайте в специальном материале ИА «Высота 102».