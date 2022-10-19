Путин вводит уровень повышенной готовности в Волгоградской области: что это значит?

Президент Владимир Путин вводит на территории нескольких субъектов России, включая Волгоградскую область, уровень повышенной готовности. Еще в нескольких регионах – в республике Крым, в Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и в Севастополе – установят режим среднего уровня реагирования.

Что это значит для регионов и как теперь будет организована их жизнедеятельность?

Так, в субъектах, где вводится режим среднего уровня реагирования , власти обязаны будут проводить мобилизационные мероприятия в сфере экономики, мероприятия по гражданской обороне, защите населения от ЧС, а также по удовлетворению потребностей вооруженных сил, войск, органов и нужд населения.

В этих регионах усилят охрану общественного порядка, военных и государственных объектов, объектов энергетики. Также: