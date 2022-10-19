Путин вводит уровень повышенной готовности в Волгоградской области: что это значит?

Президент Владимир Путин вводит на территории нескольких субъектов России, включая Волгоградскую область, уровень повышенной готовности. Еще в нескольких регионах – в республике Крым, в Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и в Севастополе – установят режим среднего уровня реагирования.
Что это значит для регионов и как теперь будет организована их жизнедеятельность?
Так, в субъектах, где вводится режим среднего уровня реагирования, власти обязаны будут проводить мобилизационные мероприятия в сфере экономики, мероприятия по гражданской обороне, защите населения от ЧС, а также по удовлетворению потребностей вооруженных сил, войск, органов и нужд населения.
В этих регионах усилят охрану общественного порядка, военных и государственных объектов, объектов энергетики. Также:
- вводится особый режим работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики;
- будет производиться временное отселение жителей в безопасные районы с обязательным предоставлением стационарных или временных жилых помещений;
- вводится и обеспечивается особый режим въезда на территорию и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней;
- вводится ограничение движения транспортных средств и их досмотр.
- вводится контроль за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, использование их работы для нужд обороны.
Уровень повышенной готовности вводится в регионах ЦФО и ЮФО, за исключением субъектов, о которых говорилось выше.
Какие меры предполагает этот уровень в Волгоградской области и в других регионах, не попадающих под введение режима среднего уровня реагирования? Это почти тот же перечень мероприятий, который установлен для восьми субъектов, кроме переселения граждан и введения особого режима въезда на территорию и выезда с нее, а также ограничения свободы передвижения по ней.
В Волгоградской области вводится:
- Усиление охраны общественного порядка, военных и государственных объектов, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и окружающей природной среды;
- особый режим работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики;
- ограничение движения транспортных средств и их досмотр;
- контроль за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, использование их работы для нужд обороны.
В других регионах России Владимир Путин вводит режим базовой готовности, который предусматривает усиление охраны порядка и объектов и введение особого порядка объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи.
Конкретный перечень реализуемых мер должны определить главы субъектов в каждом отдельном случае. Губернаторам дано поручение создать для реализации мер оперативные штабы.
Сегодня же Владимир Путин ввел военное положение в ЛНР, ДНР, в Запорожской и Херсонской областях.