Расследования

Бросившему умирать пешехода волгоградцу суд продлил срок в СИЗО

Расследования 13.10.2022 18:25
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13.10.2022 18:25


Новоаннинский районный суд Волгоградской области продлил срок содержания под стражей водителю, обвиняемому в смерти пешехода. Как сообщает ИА «Высота 102», 30-летний Андрей Коваленко погиб после наезда Toyota Camry 12 июня этого года. 

— Суд продлил срок содержания под стражей жителю города Новоаннинского, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ — нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения до 12 декабря 2022 года, — сообщает информагентство со ссылкой на официальное сообщение суда. 

Уточняется, что в судебном заседании обвиняемый и его защитник не возражали против продления срока содержания под стражей.


На фото: погибший пешеход Андрей Коваленко

Следствием установлено, что местный житель 12 июня 2022 года примерно в 00.20, управляя принадлежащей ему иномаркой марки Toyota Camry черного цвета, двигался по улице Рабочей в городе Новоаннинском в направлении ж/д вокзала. Водитель не учел скоростной режим и при обгоне неустановленного транспорта в районе пешеходного перехода выехал на «встречку», где наехал на пешехода. 

После ДТП водитель иномарки предпочел скрыться, бросив умирать пострадавшего мужчину. Автолюбитель отправился на ферму своего отца в хуторе Кругловка Нехаевского района. 

От полученных травм пешеход скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу. Позднее автомобиль с механическими повреждениями обнаружили на ферме.  Животноводческая точка принадлежит отцу подозреваемого в совершении смертельной аварии. 

В соцсетях жители Новоаннинского опубликовали ориентировку на предполагаемого преступника. В ней было указано, что за рулем машины мог находиться 30-летний Сасун Долян. В розыске находился и его отец Овсеп Долян. 

Новоаннинский районный суд 14 июня постановил заключить под стражу местного жителя, подозреваемого в совершении преступления. 30-летний мужчина и его защитник просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, однако суд отказал в удовлетворении ходатайства. 

Санкция вменяемой статьи УК РФ предусматривает до 12 лет колонии. 

Фото: Новоаннинский сегодня / Андрей Коваленко /vk.com 

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