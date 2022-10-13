Бросившему умирать пешехода волгоградцу суд продлил срок в СИЗО

Новоаннинский районный суд Волгоградской области продлил срок содержания под стражей водителю, обвиняемому в смерти пешехода. Как сообщает ИА «Высота 102», 30-летний Андрей Коваленко погиб после наезда Toyota Camry 12 июня этого года.

— Суд продлил срок содержания под стражей жителю города Новоаннинского, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ — нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения до 12 декабря 2022 года, — сообщает информагентство со ссылкой на официальное сообщение суда.

Уточняется, что в судебном заседании обвиняемый и его защитник не возражали против продления срока содержания под стражей.





На фото: погибший пешеход Андрей Коваленко

Следствием установлено, что местный житель 12 июня 2022 года примерно в 00.20, управляя принадлежащей ему иномаркой марки Toyota Camry черного цвета, двигался по улице Рабочей в городе Новоаннинском в направлении ж/д вокзала. Водитель не учел скоростной режим и при обгоне неустановленного транспорта в районе пешеходного перехода выехал на «встречку», где наехал на пешехода.

После ДТП водитель иномарки предпочел скрыться, бросив умирать пострадавшего мужчину. Автолюбитель отправился на ферму своего отца в хуторе Кругловка Нехаевского района.

От полученных травм пешеход скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу. Позднее автомобиль с механическими повреждениями обнаружили на ферме. Животноводческая точка принадлежит отцу подозреваемого в совершении смертельной аварии.

В соцсетях жители Новоаннинского опубликовали ориентировку на предполагаемого преступника. В ней было указано, что за рулем машины мог находиться 30-летний Сасун Долян. В розыске находился и его отец Овсеп Долян.

Новоаннинский районный суд 14 июня постановил заключить под стражу местного жителя, подозреваемого в совершении преступления. 30-летний мужчина и его защитник просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, однако суд отказал в удовлетворении ходатайства.

Санкция вменяемой статьи УК РФ предусматривает до 12 лет колонии.

Фото: Новоаннинский сегодня / Андрей Коваленко /vk.com

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