Происшествия

Под Волгоградом ищут водителя, сбившего насмерть 30-летнего мужчину

Происшествия 12.06.2022 12:54
0
12.06.2022 12:54


В Новоаннинском районе Волгоградской области ведется розыск водителя черной иномарки, сбившего насмерть 30-летнего жителя города Новоаннинского. Как сообщает ИА «Высота 102», инцидент произошел 12 июня в 00.25. 

— На пересечении улицы Рабочей и переулка Первомайского в городе Новоаннинский неустановленный водитель за рулем автомобиля Toyota Camry черного цвета, 2017 года выпуска наехал на пешехода 1992 года рождения, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. 

По уточненным данным регионального главка МВД, в результате аварии пешеход получил травмы несовместимые с жизнью. Проводятся разыскные мероприятия.


Подписчики сообщества «Новоаннинский сегодня» сообщили, что в аварии погиб 30-летний местный житель Андрей Коваленко. Также в группе разместили фотографии с места происшествия. На кадрах видно, что у машины от удара деформировалось лобовое стекло. 

По информации источника сообщества, автомобиль позже нашли в Нехаевском районе Волгоградской области, однако водитель иномарки успел скрыться вместе со своим родственником. 

Несколько знакомых Андрея Коваленко под разными предлогами отказались от общения с журналистом ИА «Высота 102» по поводу произошедшего. По не подтвержденной официально информации, уже известно имя человека, сидевшего в момент ДТП за рулем. 

Фото: Новоаннинский сегодня / Андрей Коваленко /vk.com

Читайте также: 

«Сидела прямо на дороге»: водитель, сбивший насмерть женщину под Волгоградом, ищет очевидцев  

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Банк «Центр-инвест» снизил ставки по кредитам для бизнеса и населения

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог недвижимости. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Происшествия
12.06.2022 10:39
Происшествия 12.06.2022 10:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.06.2022 10:01
Происшествия 12.06.2022 10:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.06.2022 09:29
Происшествия 12.06.2022 09:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.06.2022 09:08
Происшествия 12.06.2022 09:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.06.2022 13:57
Происшествия 11.06.2022 13:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.06.2022 13:31
Происшествия 11.06.2022 13:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.06.2022 13:14
Происшествия 11.06.2022 13:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.06.2022 10:41
Происшествия 11.06.2022 10:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.06.2022 10:17
Происшествия 11.06.2022 10:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.06.2022 17:18
Происшествия 10.06.2022 17:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.06.2022 14:55
Происшествия 10.06.2022 14:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.06.2022 12:33
Происшествия 10.06.2022 12:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.06.2022 11:04
Происшествия 10.06.2022 11:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.06.2022 10:04
Происшествия 10.06.2022 10:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.06.2022 23:09
Происшествия 09.06.2022 23:09
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:13
«Этим камням миллион лет»: в центре Волгограда открыли уникальный эко-паркСмотреть фотографииCмотреть видео
12:54
Под Волгоградом ищут водителя, сбившего насмерть 30-летнего мужчинуСмотреть фотографии
11:46
День России в Волгограде начался с проноса 50-метрового флага и концертаСмотреть фотографии
10:39
Под Волгоградом мотоциклист погиб после тарана грузовикаСмотреть фотографии
10:01
В ДТП на «танцующем» мосту в Волгограде кроссовер влетел в отбойник: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:29
В Волгограде из окна пятиэтажки выпал 3-летний ребенокСмотреть фотографии
09:08
Под Волгоградом пенсионер проломил череп при падении на дачеСмотреть фотографии
08:25
В Волгограде 12 июня ограничат продажу алкоголяСмотреть фотографии
08:15
Поклонников «Радио России» в Волгограде с 14 июня ждут ограниченияСмотреть фотографии
07:50
В центре Волгограда в День России ограничили движениеСмотреть фотографии
21:15
«Они более русские, чем мы»: глава общественной палаты Волгограда Евгений Князев побывал в разрушенном МариуполеСмотреть фотографии
19:02
Жительница Михайловки взыскала с дворца культуры более 90 тысяч рублей за изуродованное автоСмотреть фотографии
17:56
В Волгоград доставят мобильную лабораторию для мониторинга опасных инфекцийСмотреть фотографии
17:33
Волгоградцы открыли дикие пляжиСмотреть фотографии
15:28
МЧС предупредило о граде вечером 11 июня в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:15
«Не сойти с ума»: в Волгоградской области в два раза выросла заболеваемость психическими расстройствамиСмотреть фотографии
13:57
В Волгоградской области неделю ищут пенсионерку в синих галошахСмотреть фотографии
13:31
В гаражном кооперативе в Волгограде сгорели три машиныСмотреть фотографии
13:14
Волгоградца задержали за сбыт устройства для слежкиСмотреть фотографии
12:34
В Волгограде стартовал мотопробег в честь Дня РоссииСмотреть фотографии
12:21
«Не вижу никаких сложностей»: Бочаров поручил главе Волгограда привести в порядок парк на ЧуйковаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:03
Сын Виктора Цоя анонсировал концерт группы «Кино» в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:41
В Волгограде пенсионерку увезли в больницу из автобусаСмотреть фотографии
10:17
В Волгограде мужчина пострадал в ДТП с мусоровозомСмотреть фотографии
09:22
«Такого порядка с прошлого года не видели»: в Волгограде знаменитую свалку зачистили до веточкиСмотреть фотографии
07:56
Росстат: убыль населения Волгоградской области в 2022 году составила 7143 человекаСмотреть фотографии
07:26
Волгоградские антимонопольщики раскрыли картельный сговор бизнесменов и УФСИНСмотреть фотографии
22:03
Волгоградцы хотят видеть вывески и рекламу на улицах только на русском языкеСмотреть фотографии
21:44
Синоптики прогнозируют на выходные дожди и жару в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:47
Лоукастер Smartavia возобновляет авиаперелеты из Волгограда в Санкт-ПетербургСмотреть фотографии
 