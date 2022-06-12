Под Волгоградом ищут водителя, сбившего насмерть 30-летнего мужчину

В Новоаннинском районе Волгоградской области ведется розыск водителя черной иномарки, сбившего насмерть 30-летнего жителя города Новоаннинского. Как сообщает ИА «Высота 102», инцидент произошел 12 июня в 00.25.

— На пересечении улицы Рабочей и переулка Первомайского в городе Новоаннинский неустановленный водитель за рулем автомобиля Toyota Camry черного цвета, 2017 года выпуска наехал на пешехода 1992 года рождения, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

По уточненным данным регионального главка МВД, в результате аварии пешеход получил травмы несовместимые с жизнью. Проводятся разыскные мероприятия.





Подписчики сообщества «Новоаннинский сегодня» сообщили, что в аварии погиб 30-летний местный житель Андрей Коваленко. Также в группе разместили фотографии с места происшествия. На кадрах видно, что у машины от удара деформировалось лобовое стекло.

По информации источника сообщества, автомобиль позже нашли в Нехаевском районе Волгоградской области, однако водитель иномарки успел скрыться вместе со своим родственником.

Несколько знакомых Андрея Коваленко под разными предлогами отказались от общения с журналистом ИА «Высота 102» по поводу произошедшего. По не подтвержденной официально информации, уже известно имя человека, сидевшего в момент ДТП за рулем.

Фото: Новоаннинский сегодня / Андрей Коваленко /vk.com

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