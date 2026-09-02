



В Центральном районе Волгограда утром 2 сентября на автозаправочную станцию, расположенную на ул. Пархоменко, 57А выстроилась очередь из автомобилей протяженностью более километра. Как сообщает ИА «Высота 102», эта АЗС в среду – одна из немногих, где с утра оказалось в наличии топливо популярных марок.

– Очереди в Волгограде бьют рекорды. На Хиросимы занят транспортом весь крайний правый ряд, – сообщают волгоградские водители. – Но и на этой дороге все не помещаются, хвост очереди уже занимает около 400 метров дублера улицы Рокоссовского. Вы только представьте себе – очередь больше километра и тянется от Второй продольной к Пархоменко!









По словам водителей, стоящих сейчас в конце очереди, шансов на то, чтобы заправить бензин у них крайне мало.

– Но и не постоять не можем, а вдруг получится залить бак? – рассуждает водитель Вячеслав. – Жена вот вчера уже поставила авто во дворе до лучших времен – у нее в баке бензина на 30 километров, а вдруг куда-то срочно надо будет поехать? Решили не рисковать и приберечь топливо. А мне куда деваться? Работу никто не отменял.





Примечательно, что очереди волгоградцы занимают даже перед теми АЗС, где на текущий момент нет топлива.

– Люди просто заранее занимают места, оставляют «дежурных», закрывают машины и уходят по своим делам. Как только топливо появляется и АЗС открывают, все возвращаются, – рассказывает ситуацию на АЗС в Кировском районе автолюбитель Владлен.





Напомним, что 29 августа Облпромторг и ТЭК Волгоградской области выпустил официальное сообщение о том, что топливные компании меняют логистику поставок бензина в Волгоград. При этом чиновники заявляли, что на АЗС наблюдается традиционный сезонный ажиотаж и не комментировали дефицит топлива.

31 августа власти признали – ситуация с бензином в Волгоградской области «непростая». Цитата:



– Ситуация на топливном рынке региона непростая, но контролируемая. В Волгоградской области, как и во многих субъектах РФ, действуют лимиты на отпуск топлива. Однако новых ограничений в нашем регионе не вводили: по-прежнему на одну транзакцию предусмотрено 40 литров бензина, в городской черте 60 литров дизельного топлива, на трассе — 200 литров ДТ. Продолжается работа по корректировке логистики поставок.

Отметим, что сегодня среда. Согласно заявлению властей, корректировка логистики должна завершиться к концу недели. Редакция следит за развитием ситуации.

Накануне, напомним, волгоградцы сняли на видео гигантскую очередь в Заволжье – вереница автомобилей заняла целый ряд от АЗС в Краснослободске до Госпитомница.