Главное

Волгоградцам спишут пени за погашенную задолженность по ЖКХ Энергия добра: АО «ВОЭ» подготовило детей и школы к новому учебному году Несколько дней для себя: сотрудники «ЭлектроТранспорт Плюс» побывали на Эльтоне «С вертолета выгружали тела»: волгоградцы стали очевидцами катастрофы с паромом на Кипре Площадь с точной копией сталинградского фонтана открыл Бочаров в Волгограде

Актуально

Новое сердце города: Привокзальная площадь стала точкой притяжения волгоградцев – фото

Думал, это зависть, а Волгоград не простил. Что известно о задержании и самом блогере Коваленко

«Это наша земля»: матери участников СВО отбили в суде Волгограда паи у «новых фермеров»

Федеральные новости

Федеральные новости
 Цифровой рубль: массовое внедрение стартовало с техническими сбоями
С 1 сентября крупнейшие российские банки обязаны предоставить клиентам доступ к кошелькам цифрового рубля. Однако, как сообщает ИА «Живая Кубань», массовый запуск обернулся техническими проблемами. На данный момент функционал...
Федеральные новости
 В Ростове увеличены выплаты за жилье, разрушенное в результате атак БПЛА
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подписал постановление, изменяющее порядок выплаты компенсаций жителям, чьи дома были повреждены или полностью разрушены в результате атак беспилотников, сообщает Привет-Ростов. Ключевое нововведение коснулось...
Общество

Очереди на АЗС в Волгограде бьют рекорды: в центре города транспортом заняты километры

Общество 02.09.2026 11:17
0
02.09.2026 11:17


В Центральном районе Волгограда утром 2 сентября на автозаправочную станцию, расположенную на ул. Пархоменко, 57А выстроилась очередь из автомобилей протяженностью более километра. Как сообщает ИА «Высота 102», эта АЗС в среду – одна из немногих, где с утра оказалось в наличии топливо популярных марок. 

Очереди в Волгограде бьют рекорды. На Хиросимы занят транспортом весь крайний правый ряд, – сообщают волгоградские водители. – Но и на этой дороге все не помещаются, хвост очереди уже занимает около 400 метров дублера улицы Рокоссовского. Вы только представьте себе – очередь больше километра и тянется от Второй продольной к Пархоменко! 



По словам водителей, стоящих сейчас в конце очереди, шансов на то, чтобы заправить бензин у них крайне мало.

Но и не постоять не можем, а вдруг получится залить бак? – рассуждает водитель Вячеслав. – Жена вот вчера уже поставила авто во дворе до лучших времен – у нее в баке бензина на 30 километров, а вдруг куда-то срочно надо будет поехать? Решили не рисковать и приберечь топливо. А мне куда деваться? Работу никто не отменял. 


Примечательно, что очереди волгоградцы занимают даже перед теми АЗС, где на текущий момент нет топлива.

– Люди просто заранее занимают места, оставляют «дежурных», закрывают машины и уходят по своим делам.  Как только топливо появляется и АЗС открывают, все возвращаются, – рассказывает ситуацию на АЗС в Кировском районе автолюбитель Владлен. 


Напомним, что 29 августа Облпромторг и ТЭК Волгоградской области выпустил официальное сообщение о том, что топливные компании меняют логистику поставок бензина в Волгоград. При этом чиновники заявляли, что на АЗС наблюдается традиционный сезонный ажиотаж и не комментировали дефицит топлива. 

31 августа власти признали – ситуация с бензином в Волгоградской области «непростая». Цитата: 

– Ситуация на топливном рынке региона непростая, но контролируемая. В Волгоградской области, как и во многих субъектах РФ, действуют лимиты на отпуск топлива. Однако новых ограничений в нашем регионе не вводили: по-прежнему на одну транзакцию предусмотрено 40 литров бензина, в городской черте 60 литров дизельного топлива, на трассе — 200 литров ДТ. Продолжается работа по корректировке логистики поставок.

Отметим, что сегодня среда. Согласно заявлению властей, корректировка логистики должна завершиться к концу недели. Редакция следит за развитием ситуации.  

Накануне, напомним, волгоградцы сняли на видео гигантскую очередь в Заволжье – вереница автомобилей заняла целый ряд от АЗС в Краснослободске до Госпитомница. 

Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102» 

 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
02.09.2026 14:23
Общество 02.09.2026 14:23
Комментарии

0
Далее
Общество
02.09.2026 14:05
Общество 02.09.2026 14:05
Комментарии

0
Далее
Общество
02.09.2026 13:37
Общество 02.09.2026 13:37
Комментарии

0
Далее
Общество
02.09.2026 13:13
Общество 02.09.2026 13:13
Комментарии

0
Далее
Общество
02.09.2026 12:25
Общество 02.09.2026 12:25
Комментарии

0
Далее
Общество
02.09.2026 12:21
Общество 02.09.2026 12:21
Комментарии

0
Далее
Общество
02.09.2026 11:56
Общество 02.09.2026 11:56
Комментарии

0
Далее
Общество
02.09.2026 11:26
Общество 02.09.2026 11:26
Комментарии

0
Далее
Общество
02.09.2026 11:17
Общество 02.09.2026 11:17
Комментарии

0
Далее
Общество
02.09.2026 10:18 Реклама
Общество 02.09.2026 10:18 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
02.09.2026 10:07
Общество 02.09.2026 10:07
Комментарии

0
Далее
Общество
02.09.2026 09:38
Общество 02.09.2026 09:38
Комментарии

0
Далее
Общество
02.09.2026 09:24
Общество 02.09.2026 09:24
Комментарии 0

0
Далее
Общество
02.09.2026 09:18
Общество 02.09.2026 09:18
Комментарии

0
Далее
Общество
02.09.2026 08:45
Общество 02.09.2026 08:45
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:54
В Волгограде опубликованы первые кадры с места пожара в здании «Светофора»Смотреть фотографииCмотреть видео
14:23
В Волжском ученикам школы-долгостроя сорвали начало года: родители обратились к БастрыкинуСмотреть фотографииCмотреть видео
14:06
92-летняя жительница станицы погибла на пожаре в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:05
Покупатели успели выскочить: в Волгограде тушат крупный пожар в магазине «Светофор»Смотреть фотографии
13:37
В Волгограде дом злостной должницы отключили от газа со спецназомСмотреть фотографии
13:13
В Волгограде отменены и задерживаются шесть авиарейсовСмотреть фотографии
12:47
Отдых в Турции сорвался у волгоградца из-за черепа косулиСмотреть фотографии
12:25
«Почту России» обязали возместить убытки волгоградке за потерю заказного письмаСмотреть фотографии
12:21
Бочаров отменил фестиваль #ТриЧетыре в Волгограде из-за СВОСмотреть фотографии
12:17
Бочаров о ситуации с бензином в Волгограде: «На фронте в сто крат тяжелее»Смотреть фотографии
12:01
Мобильные офисы ФНС откроют в Елани, Фролово, Рудне и ПреображенскойСмотреть фотографии
11:56
Велосипедист умер после тройного ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:56
В Волгоградской области расследуют гибель 84-летнего пенсионераСмотреть фотографии
11:56
В Волгоградской области отменена семичасовая беспилотная опасностьСмотреть фотографии
11:43
В Ростове увеличены выплаты за жилье, разрушенное в результате атак БПЛАСмотреть фотографии
11:35
Два человека чудом выжили в «перевертыше» на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
11:26
В Волгограде Андрей Бочаров передал 42 автомобиля ветеранам СВОСмотреть фотографии
11:17
Очереди на АЗС в Волгограде бьют рекорды: в центре города транспортом заняты километрыСмотреть фотографии
11:06
В Волжском на треть увеличат количество «штрафных» камер на дорогахСмотреть фотографии
10:18
«Ждем вас в нашей семье»: энергетики поздравили студентов Волжского политехнического техникума с Днем знанийСмотреть фотографии
10:07
Волгоградцам с детьми назвали даты соцвыплат в сентябреСмотреть фотографии
10:06
Режим повышенной готовности ввели в Котово из-за 4-дневного отсутствия водыСмотреть фотографии
09:53
Волгоградец Владимир Саватенков – второй на IRONSTAR в ЗавидовоСмотреть фотографии
09:38
В Волгограде ко Дню города срочно ремонтируют туалеты за 3 млнСмотреть фотографии
09:24
Названы размеры долгов за свет волгоградских МУПов: общий долг – 537 миллионовСмотреть фотографии
09:18
ВС РФ разгромили на Украине склады, хранилища ГСМ и конвейеры с БПЛАСмотреть фотографии
08:54
За информацию о грабителях магазина «Айстор» в Волжском объявили вознаграждениеСмотреть фотографииCмотреть видео
08:45
В Михайловке подростки устроили опасный велосипедный пробегСмотреть фотографииCмотреть видео
08:40
Над регионами России за ночь ликвидированы 130 украинских БПЛАСмотреть фотографии
08:15
В Волгоградской области проверили 3,9 тыс. МКД на защищённость от взрыва газаСмотреть фотографии
 