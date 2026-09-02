ВС РФ разгромили на Украине склады, хранилища ГСМ и конвейеры с БПЛА





Минобороны сообщило о продолжающихся ударах по инфраструктуре Украины, работающей на обеспечение ВСУ. По информации военного ведомства, поражены склады, хранилища ГСМ и конвейеры с БПЛА на территории Одесской и Киевской области.

- Вечером 1 сентября ударными беспилотными летательными аппаратами в Киевской области поражен логистический центр «Чайки» компании «Альфа Девелопмент групп», на складах которого осуществлялось хранение и распределение иностранных товаров двойного назначения, в том числе комплектующих для беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, - подчёркивается в официальном сообщении.

В ночь на 2 сентября удар был сосредоточен на Одесской области. Здесь поражены объекты энергетики, обеспечивающие работу портов. А непосредственно в порту «Одесса» разбиты: экспериментальная площадка по сборке морских дронов, резервуары с ГСМ, склады с военным имуществом.

Напомним, накануне 1 сентября ВС РФ нанесли комбинированный удар по ОПК, НПЗ и портам Украины.

Фото из архива Минобороны