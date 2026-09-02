Главное

Волгоградцам спишут пени за погашенную задолженность по ЖКХ Энергия добра: АО «ВОЭ» подготовило детей и школы к новому учебному году Несколько дней для себя: сотрудники «ЭлектроТранспорт Плюс» побывали на Эльтоне «С вертолета выгружали тела»: волгоградцы стали очевидцами катастрофы с паромом на Кипре Площадь с точной копией сталинградского фонтана открыл Бочаров в Волгограде

Актуально

Думал, это зависть, а Волгоград не простил. Что известно о задержании и самом блогере Коваленко

«Это наша земля»: матери участников СВО отбили в суде Волгограда паи у «новых фермеров»

«Я такого от родины не ждал»: пенсионер из Волгоградской области стал героем Сети после штрафа за попытку сбить БпЛА

Федеральные новости

Федеральные новости
 На Эльбрусе погибло почти в 3 раза больше альпинистов, чем в прошлом году
С начала года на высочайшей вершине Европы – Эльбрусе – погибли 13 человек, что почти в три раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года, когда жертвами стали пятеро. Об этом...
Федеральные новости
 В Ростове устраняют последствия атаки ВСУ: жильцы одного дома вернулись в квартиры
В Ростове-на-Дону продолжаются работы по ликвидации последствий атаки беспилотников, произошедшей в ночь на 29 августа. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал о текущей ситуации с поврежденными домами, сообщает Привет-Ростов. ...
Общество

Владимир Путин прокомментировал ход СВО и слухи о проведении мобилизации

Общество 02.09.2026 06:41
0
02.09.2026 06:41


1 сентября по итогу рабочего визита в Киргизию президент Владимир Путин пообщался с журналистами. В ходе брифинга глава государства рассказал об успехах бойцов в зоне проведения специальной военной операции по защите Донбасса, а также прокомментировал слухи о второй волне мобилизации.

- Плановое идет освобождение Донецкой Народной Республики. Только в августе, хочу это отметить, под наш контроль перешло 270 квадратных километров территории ДНР и 15 населенных пунктов, - подчеркнул руководитель.

По словам президента, несмотря ни на что, подразделения вгрызаются в оборону противника и наращивают темп продвижения, при этом в приоритете, конечно же, безопасность бойцов, поэтому в условиях войны дронов говорить о стремительных марш-бросках не приходится. Но даже в этих условиях «Южная» группировка войск уже выходит к восточным окраинам Славянска, Краматорска и южным окраинам Дружковки.

Бойцы группировки «Центр» подбираются к важному логистическому узлу ВСУ, соединения группировки «Запад» в районе населенного пункта Пески-Радьковские заблокировали группировку украинских войск численностью порядка 4,5 тыс. человек. Широким фронтом наступают группировки «Восток» и «Днепр» на Запорожье.

Группировка «Север» продолжает создавать по периметру границ с Украиной буферную зону безопасности.

В Харьковской области подразделения взяли в котёл 2 тыс. бойцов ВСУ.

В ответ на непрекращающиеся попытки киевского режима поразить объекты гражданской инфраструктуры на территории России, Вооружённым силам президентом дано поручение начать удары по объектам энергетики Украины.

По переговорному треку глава государства отметил, что Россия готова к ним, однако этот процесс должен быть содержательным и учитывать позицию нашей страны. Россия готова к расширению участников переговоров. Однако только в том случае, если это действительно поможет внести вклад в мирное урегулирование. При этом Россия против бессмысленного круговорота переговоров, не приводящего к результатам.

Информацию о предстоящей мобилизации, которая якобы планируется сразу после проведения выборов, Владимир Путин назвал атакой, направленной на разобщение российского общества.

- Это чушь собачья. Это информационная атака на Россию, - отметил глава государства.

Фото: www.kremlin.ru

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
02.09.2026 10:18 Реклама
Общество 02.09.2026 10:18 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
02.09.2026 10:07
Общество 02.09.2026 10:07
Комментарии

0
Далее
Общество
02.09.2026 09:38
Общество 02.09.2026 09:38
Комментарии

0
Далее
Общество
02.09.2026 09:24
Общество 02.09.2026 09:24
Комментарии 0

0
Далее
Общество
02.09.2026 09:18
Общество 02.09.2026 09:18
Комментарии

0
Далее
Общество
02.09.2026 08:45
Общество 02.09.2026 08:45
Комментарии

0
Далее
Общество
02.09.2026 08:40
Общество 02.09.2026 08:40
Комментарии

0
Далее
Общество
02.09.2026 08:15
Общество 02.09.2026 08:15
Комментарии

0
Далее
Общество
02.09.2026 07:22
Общество 02.09.2026 07:22
Комментарии

0
Далее
Общество
02.09.2026 06:41
Общество 02.09.2026 06:41
Комментарии

0
Далее
Общество
02.09.2026 05:53
Общество 02.09.2026 05:53
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2026 21:43
Общество 01.09.2026 21:43
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2026 21:22
Общество 01.09.2026 21:22
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2026 21:09
Общество 01.09.2026 21:09
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2026 20:43
Общество 01.09.2026 20:43
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:18
«Ждем вас в нашей семье»: энергетики поздравили студентов Волжского политехнического техникума с Днем знанийСмотреть фотографии
10:07
Волгоградцам с детьми назвали даты соцвыплат в сентябреСмотреть фотографии
10:06
Режим повышенной готовности ввели в Котово из-за 4-дневного отсутствия водыСмотреть фотографии
09:53
Волгоградец Владимир Саватенков – второй на IRONSTAR в ЗавидовоСмотреть фотографии
09:38
В Волгограде ко Дню города срочно ремонтируют туалеты за 3 млнСмотреть фотографии
09:24
Названы размеры долгов за свет волгоградских МУПов: общий долг – 537 миллионовСмотреть фотографии
09:18
ВС РФ разгромили на Украине склады, хранилища ГСМ и конвейеры с БПЛАСмотреть фотографии
08:54
За информацию о грабителях магазина «Айстор» в Волжском объявили вознаграждениеСмотреть фотографииCмотреть видео
08:45
В Михайловке подростки устроили опасный велосипедный пробегСмотреть фотографииCмотреть видео
08:40
Над регионами России за ночь ликвидированы 130 украинских БПЛАСмотреть фотографии
08:15
В Волгоградской области проверили 3,9 тыс. МКД на защищённость от взрыва газаСмотреть фотографии
07:40
Волгоградские дзюдоисты завоевали 7 медалей на межрегиональных соревнованияхСмотреть фотографии
07:22
Под Волгоградом разыскивают загадочно пропавшего 72-летнего пенсионераСмотреть фотографии
06:41
Владимир Путин прокомментировал ход СВО и слухи о проведении мобилизацииСмотреть фотографии
05:53
В Волгоградской области 2 сентября объявлена беспилотная опасностьСмотреть фотографии
21:43
Новое сердце города: Привокзальная площадь стала точкой притяжения волгоградцев – фотоСмотреть фотографии
21:22
Одно починят, другое рвется: в Котово ликвидируют затяжную коммунальную авариюСмотреть фотографии
21:09
Солнечное 1 сентября предсказало волгоградцам теплую осеньСмотреть фотографии
20:43
Под Волгоградом школьника и его отчима наградили за спасение троих детей из огняСмотреть фотографии
20:32
Список чудотворной Донской иконы Божией Матери 12 сентября доставят в ВолгоградСмотреть фотографии
20:11
В новом парке на юге Волгограда отменили дискотеки из-за некультурных людейСмотреть фотографии
19:55
Мог истечь кровью за минуты: историю спасения волгоградца с жуткой травмой рассказали врачиСмотреть фотографии
19:25
Перегнули? Учет кур и пчелосемей в волгоградских ЛПХ могут упроститьСмотреть фотографии
18:42
«20 лет – это только начало»: в Волгограде «Бизнес-гимназия» отметила юбилей и приняла в свою семью новых первоклашекСмотреть фотографииCмотреть видео
18:21
Суд Краснодара принял коррупционное дело экс-чиновницы администрации ВолгоградаСмотреть фотографии
17:32
Новая спортплощадка от нефтяников ЛУКОЙЛа открылась в школе №75 ВолгоградаСмотреть фотографии
17:18
Путин призвал обеспечить ветеранам СВО возможности для самореализации в мирной жизниСмотреть фотографии
16:44
Волгоградцам спишут пени за погашенную задолженность по ЖКХСмотреть фотографии
16:43
Силовики со снайперами подавили условный бунт в ИК КамышинаСмотреть фотографии
16:12
Два водителя осуждены за кражу 39 тыс. литров дизтоплива в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 