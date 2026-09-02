



1 сентября по итогу рабочего визита в Киргизию президент Владимир Путин пообщался с журналистами. В ходе брифинга глава государства рассказал об успехах бойцов в зоне проведения специальной военной операции по защите Донбасса, а также прокомментировал слухи о второй волне мобилизации.

- Плановое идет освобождение Донецкой Народной Республики. Только в августе, хочу это отметить, под наш контроль перешло 270 квадратных километров территории ДНР и 15 населенных пунктов, - подчеркнул руководитель.

По словам президента, несмотря ни на что, подразделения вгрызаются в оборону противника и наращивают темп продвижения, при этом в приоритете, конечно же, безопасность бойцов, поэтому в условиях войны дронов говорить о стремительных марш-бросках не приходится. Но даже в этих условиях «Южная» группировка войск уже выходит к восточным окраинам Славянска, Краматорска и южным окраинам Дружковки.

Бойцы группировки «Центр» подбираются к важному логистическому узлу ВСУ, соединения группировки «Запад» в районе населенного пункта Пески-Радьковские заблокировали группировку украинских войск численностью порядка 4,5 тыс. человек. Широким фронтом наступают группировки «Восток» и «Днепр» на Запорожье.

Группировка «Север» продолжает создавать по периметру границ с Украиной буферную зону безопасности.

В Харьковской области подразделения взяли в котёл 2 тыс. бойцов ВСУ.

В ответ на непрекращающиеся попытки киевского режима поразить объекты гражданской инфраструктуры на территории России, Вооружённым силам президентом дано поручение начать удары по объектам энергетики Украины.

По переговорному треку глава государства отметил, что Россия готова к ним, однако этот процесс должен быть содержательным и учитывать позицию нашей страны. Россия готова к расширению участников переговоров. Однако только в том случае, если это действительно поможет внести вклад в мирное урегулирование. При этом Россия против бессмысленного круговорота переговоров, не приводящего к результатам.

Информацию о предстоящей мобилизации, которая якобы планируется сразу после проведения выборов, Владимир Путин назвал атакой, направленной на разобщение российского общества.

- Это чушь собачья. Это информационная атака на Россию, - отметил глава государства.

Фото: www.kremlin.ru