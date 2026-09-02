Волгоградцам с детьми назвали даты соцвыплат в сентябре

В Волгоградской области озвучены даты социальных выплат семьям с детьми в текущем месяце. Как сообщили в Соцфонде, деньги на банковские счета придут 3,4 и 8 сентября.

Уже завтра, 3 сентября, волгоградцам выплатят единое пособие и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву, а также перечислят выплату неработающим родителям по уходу за ребенком до 1,5 лет.

Раньше на один день – 4 сентября – будет произведена выплата из средств материнского капитала. А 8 сентября уже работающие родители получат пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.

В Соцфонде напомнили, что при изменении персональных данных, а также банковских реквизитов, необходимо уведомить об этом в заявлении, чтобы соцвыплаты поступили вовремя.