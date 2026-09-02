



В Волгоградской области продолжаются массовые проверки МКД. Специалисты газовых служб совместно с УК, МЧС, МВД, ГЖИ и муниципальные власти проводят рейды для предотвращения ЧС, связанных с газовым оборудованием. С начала года уже прошло 587 инспекций, которые охватили 3,9 тыс. домов.

- В течение семи месяцев 2026 года выявлено и устранено 25 несанкционированных подключений в индивидуальных жилых и многоквартирных домах, - подчёркивается в комментарии Госжилнадзора.

Напомним, эксплуатация газового оборудования сопряжена с серьёзными рисками безопасности. Нарушение установленных правил не раз уже приводило к трагическим последствиям на территории региона. Чтобы избежать ЧС, необходимо ежегодно проводить техобслуживание газового оборудования, три раза в год проверять работоспособность вентиляции. За нарушение этих правил собственникам грозят штрафы до 10 тыс. рублей.

Фото сгенерировано ИИ