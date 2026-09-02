



В Котово Волгоградской области накануне, 1 сентября, введен режим повышенной готовности. По информации ГУ МЧС по Волгоградской области, это связано с повреждением сети холодного водоснабжения на трубе диаметром 500 мм.

Как ранее сообщало ИА «Высота 102», вот уже четвертый день в городе устраняют порывы на водоводе. Причем после ликвидации одной утечки в других местах происходят очередные аварийные ситуации.

Вода в домах котовчан пропала еще 30 августа. Все началось с порыва труба в районе улицы Победы,46, из-за чего водоснабжение в отдельных частях города было временно ограничено.

По сообщению районных властей, 31 августа аварийные работы по устранению утечки по этому адресу завершились. Однако во время обследования городских сетей водопровода были обнаружены порывы на улицах Коммунистическая, 88, и Разина, 12. В некоторых районах города из-за этого водоснабжение снова было ограничено.

Накануне в администрации Котово отчитались, что на ул. Коммунистической, 88 аварию удалось устранить, но произошел уже другой порыв на этой же улице.

Жители Котово в итоге уже четвертый день сидят без воды. Родителям пришлось собирать детей в школу в таких экстремальных условиях. Власти Котово заявили о подвозе технической и питьевой воды по заявкам горожан в МУП «Котовский водоканал» и о работе аварийных бригад на месте аварии.