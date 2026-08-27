Отпуск на море резко подешевел для волгоградцев к концу лета

Волгоградстат зафиксировал снижение цен на поездки в некоторые страны Юго-Восточной Азии и на Черноморское побережье. Согласно данным ведомства, за период с 18 по 24 августа стоимость путешествий в Азию снизилась почти на 5% и составляет 100,3 тысячи рублей. Еще больше упали в цене поездки на отдых на Черноморское побережье – почти на 8%.