Отпуск на море резко подешевел для волгоградцев к концу лета

Волгоградстат зафиксировал снижение цен на поездки в некоторые страны Юго-Восточной Азии и на Черноморское побережье. Согласно данным ведомства, за период с 18 по 24 августа стоимость путешествий в Азию снизилась почти на 5% и составляет 100,3 тысячи рублей. Еще больше упали в цене поездки на отдых на Черноморское побережье – почти на 8%.
Стоимость этого вида услуг колебалась в течение всего лета. Например, по данным на 1 июня путешествие в страны Азии обходилось дешевле, чем в конце августа – 93390 рублей. А вот поездки на Черное море были дороже, чем сейчас – 63835 рублей.