«Скрылся вместе с отцом»: в Волгоградской области 14 июня похоронят погибшего под колесами иномарки мужчину
Расследования 14.06.2022 08:04
0
14.06.2022 08:04
Похороны 30-летнего Андрея Коваленко, который 12 июня погиб под колесами автомобиля, пройдут сегодня в Новоаннинском Волгоградской области. Родственники погибшего обратились в соцсетях с призывом откликнуться свидетелей смертельной аварии, которая вызвала общественный резонанс в этом населенном пункте, сообщает ИА "Высота 102".
Напомним, трагедия произошла ночью 12 июня на пересечении улицы Рабочей и переулка Первомайского. Toyota Camry черного цвета, 2017 года выпуска наехал на пешехода 1992 года рождения, комментировали происшествие в ГУ МВД по Волгоградской области. Сила удара была такова, что пешеход проломил лобовое стекло и погиб на месте.
Водитель с места происшествия скрылся. Полицейские ввели план «Перехват». Позднее автомобиль с механическими повреждениями был обнаружен на животноводческой точке в хуторе Кругловка Нехаевского района. Ферма принадлежит отцу подозреваемого в совершении смертельного ДТП.
Между тем, в соцсетях Новоаннинского опубликована ориентировка на поиск предполагаемого преступника. В ней указывается, что разыскивается Сасун Долян 1992 года рождения, проживающий в Новоаннинском. В розыске находится и его отец, Овсеп Долян. Родственники могут передвигаться на белой Toyota Hilux 2021 года выпуска.
Реклама
СК возбудил дело после смерти 15-летнего подростка под Волгоградом14.06.2022 10:52
Расследования 14.06.2022 10:52
Появилось фото и видео борьбы с пожаром на метановой заправке под Волгоградом13.06.2022 17:44
Расследования 13.06.2022 17:44
Житель Волгограда с правами краснодарца управлял иномаркой13.06.2022 13:11
Расследования 13.06.2022 13:11
Жительница Михайловки взыскала с дворца культуры более 90 тысяч рублей за изуродованное авто11.06.2022 19:02
Расследования 11.06.2022 19:02
Поджигали и отбивали почки: 18-летний контрактник из Волгограда провел 34 дня в украинском плену10.06.2022 20:01
Расследования 10.06.2022 20:01
Волгоградку осудили условно за взятку при оформлении инвалидности10.06.2022 16:28
Расследования 10.06.2022 16:28
«Увозили – был без сознания»: в Волгограде до смерти забили мужчину за попытку изнасилования школьницы10.06.2022 14:54
Расследования 10.06.2022 14:54
Под Волгоградом нашли тело пропавшего два месяца назад рыбака10.06.2022 10:32
Расследования 10.06.2022 10:32
В Волгоградской области осудят отца за смерть дочки в коляске10.06.2022 09:26
Расследования 10.06.2022 09:26
СК опубликовал видео с места убийства владельца волгоградского зернохранилища09.06.2022 16:20
Расследования 09.06.2022 16:20
В Волгограде задержали курьера заграничных аферистов09.06.2022 13:01
Расследования 09.06.2022 13:01
В Волгограде раскрыли жестокое убийство 19-летней давности09.06.2022 12:12
Расследования 09.06.2022 12:12
«Пил, ездил на такси»: в Волгограде разбойник в медицинской маске грабил пенсионеров09.06.2022 09:14
Расследования 09.06.2022 09:14
Под Тамбовом застрелен владелец зернохранилища в Волгоградской области08.06.2022 16:25
Расследования 08.06.2022 16:25
Надеялся, что не найдут тело: под Волгоградом СК обвинил убийцу 18-летней студентки в изнасиловании08.06.2022 12:43
Расследования 08.06.2022 12:43