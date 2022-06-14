«Скрылся вместе с отцом»: в Волгоградской области 14 июня похоронят погибшего под колесами иномарки мужчину









Похороны 30-летнего Андрея Коваленко, который 12 июня погиб под колесами автомобиля, пройдут сегодня в Новоаннинском Волгоградской области. Родственники погибшего обратились в соцсетях с призывом откликнуться свидетелей смертельной аварии, которая вызвала общественный резонанс в этом населенном пункте, сообщает ИА "Высота 102".





Напомним, трагедия произошла ночью 12 июня на пересечении улицы Рабочей и переулка Первомайского. Toyota Camry черного цвета, 2017 года выпуска наехал на пешехода 1992 года рождения, комментировали происшествие в ГУ МВД по Волгоградской области. Сила удара была такова, что пешеход проломил лобовое стекло и погиб на месте.





Водитель с места происшествия скрылся. Полицейские ввели план «Перехват». Позднее автомобиль с механическими повреждениями был обнаружен на животноводческой точке в хуторе Кругловка Нехаевского района. Ферма принадлежит отцу подозреваемого в совершении смертельного ДТП.





Между тем, в соцсетях Новоаннинского опубликована ориентировка на поиск предполагаемого преступника. В ней указывается, что разыскивается Сасун Долян 1992 года рождения, проживающий в Новоаннинском. В розыске находится и его отец, Овсеп Долян. Родственники могут передвигаться на белой Toyota Hilux 2021 года выпуска.