Расследования

«Скрылся вместе с отцом»: в Волгоградской области 14 июня похоронят погибшего под колесами иномарки мужчину

Расследования 14.06.2022 08:04
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14.06.2022 08:04



Похороны 30-летнего Андрея Коваленко, который 12 июня погиб под колесами автомобиля,  пройдут сегодня в Новоаннинском Волгоградской области. Родственники погибшего обратились в соцсетях с призывом откликнуться свидетелей смертельной аварии, которая вызвала общественный резонанс в этом населенном пункте, сообщает ИА "Высота 102".

Напомним, трагедия произошла ночью 12 июня на пересечении улицы Рабочей и переулка Первомайского. Toyota Camry черного цвета, 2017 года выпуска наехал на пешехода 1992 года рождения, комментировали происшествие в ГУ МВД по Волгоградской области. Сила удара была такова, что пешеход проломил лобовое стекло и погиб на месте.

Водитель с места происшествия скрылся. Полицейские ввели план «Перехват». Позднее автомобиль с механическими повреждениями был обнаружен на животноводческой точке в хуторе Кругловка Нехаевского района. Ферма принадлежит отцу подозреваемого в совершении смертельного ДТП.

Между тем, в соцсетях Новоаннинского опубликована ориентировка на поиск предполагаемого преступника. В ней указывается, что разыскивается Сасун Долян 1992 года рождения, проживающий в Новоаннинском. В розыске находится и его отец, Овсеп Долян. Родственники могут передвигаться на белой Toyota Hilux 2021 года выпуска.


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