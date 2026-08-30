Волгоградцы застряли в Анталье из-за 6-часовой задержки рейса





Самолет из турецкой Антальи прилетит в Волгоград почти с 6-часовой задержкой. По данным электронного табло воздушной гавани, авиарейс компании Ural Airlines должен был прибыть в Волгоград 30 августа в 14-40 ч. Прилет ожидается только в 21-00 ч. Соответственно, смещено и время вылета борта в Турцию с новыми туристами.

Между тем, других рейсов задержки не коснулись, несмотря на введенные ночью 30 августа Росавиацией в некоторых регионах России ограничения. При этом жители Волгоградской области провели ночь без угрозы беспилотной опасности.