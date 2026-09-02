В Волгограде ко Дню города срочно ремонтируют туалеты за 3 млн

В Центральном районе Волгограда в срочном порядке отремонтируют и вычистят туалеты ко Дню города, который будет отмечаться с 11 по 13 сентября и совпадет с проведением фестиваля #ТриЧетыре. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, заказ разместило МБУ «Волгоградзеленхоз». За 1,7 миллиона рублей планируется привести в порядок один туалетный модуль на верхней террасе Центральной набережной Волгограда им.62-й Армии у памятника Хользунову и два – на нижней террасе Центральной набережной Волгограда им.62-й Армии БК-31.

Работы должны быть выполнены в течение десяти дней после заключения контракта. Как следует из технического задания, в павильонах поменяют двери, полы, установят новую сантехнику, отремонтируют освещение и инженерные сети.