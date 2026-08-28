



Волгоградке, которая, как она утверждала, продала квартиру под воздействием мошенников, не удалось признать сделку недействительной. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, около года назад истец выставила свою квартиру, расположенную в одном из домов на улице Кирова, на продажу. Она заключила договор с агентством недвижимости, а в начале сентября 2025 года риэлтор уже нашла покупателя, который согласился купить квартиру за 2,9 миллиона рублей. Продавец поясняла, что продает жилье, так как собирается поступать в институт в Санкт-Петербурге, и в целях подтверждения отсутствия психических расстройств даже получила в медицинском учреждении справку о том, что на диспансерном наблюдении не значится.

Также истец перед заключением договора купли-продажи самостоятельно оплатила всю имеющуюся задолженность по жилищно-коммунальным платежам по спорной квартире.

Однако через некоторое время продавец обратилась в суд с просьбой признать сделку недействительной и вернуть ей квартиру. В частности, она утверждала, что стала жертвой мошенников, которые обрабатывали ее в течение нескольких месяцев.

– По ее мнению, воля при совершении сделки была искажена под влиянием заблуждения, а состояние исключало возможность понимать значение своих действий и руководить ими, – говорилось в иске.

Однако в удовлетворении исковых требований волгоградке было отказано.

Согласно заключению судебной комплексной психолого-психиатрической экспертизы, в юридически значимый период времени Алёна К. каким-либо психическим расстройством или слабоумием не страдала, могла понимать значение своих действий и руководить ими. Признаков сужения сознания или противоречащего личности поведения эксперты также не выявили.

Действия девушки, продавшей свое жилье, были последовательными: она обратилась в агентство, показывала квартиру потенциальным покупателям, самостоятельно оформляла документы и получала сначала задаток, а потом и всю сумму за проданную квартиру. А вот ответчик оказался добросовестным приобретателем.

При таких обстоятельствах оснований для признания договора купли-продажи от 11 сентября 2025 года недействительным не имеется, заключил суд.

Решение суда не вступило в законную силу.

Напомним, некоторое время назад в похожую ситуацию попала известная певица Лариса Долина. Она продала свою квартиру, находясь под воздействием мошенников, а затем попыталась вернуть ее через суд. И у нее это почти получилось. Только после разразившегося на всю страну скандала решения судов, вынесенные ранее в ее пользу, были отменены. И покупательница квартиры смогла заехать в свое жилье.