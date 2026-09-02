



В Кумылженском районе Волгоградской области активисты поискового отряда «ЛизаАлерт» разыскивают 72-летнего пенсионера Леонида Сагандукова. Мужчину вот уже шестой день не могут найти родственники.

Пожилой волгоградец проживает в станице Скуришенской и несколько дней назад бесследно исчез. Поиски осложняет отсутствие какой-либо информации об обстоятельствах произошедшего.

Отметим, Леонид Сагандуков был одет в чёрный костюм и чёрные галоши. Рост – 168 сантиметров. Телосложение нормальное. Волосы седые, глаза голубого цвета. Мужчина может быть дезориентирован и мог потерять память. Волгоградцы, владеющие информацией о местонахождении пенсионера, могут обратиться к волонтёрам по номеру 8-800-700-5452 или на единый номер 112.

Фото: «ЛизаАлерт»