В Городищенском районе по итогам личного приема возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, с рабочими организации, специализирующейся на производстве изделий из бетона, встретился исполняющий обязанности руководителя СУ СК России по Волгоградской области Дмитрий Буравцов. Люди пожаловались, что уже длительное время сидят без денег.