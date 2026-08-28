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Расследования

Под Волгоградом рабочие стройфирмы пожаловались в СУ СК на отсутствие зарплаты

Расследования 28.08.2026 11:25
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28.08.2026 11:25


В Городищенском районе по итогам личного приема возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, с рабочими организации, специализирующейся на производстве изделий из бетона, встретился исполняющий обязанности руководителя СУ СК России по Волгоградской области Дмитрий Буравцов.  Люди пожаловались, что уже длительное время сидят без денег. 

По их словам, руководитель организации тратил денежные средства, предназначенные для оплаты труда, на другие цели.

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль руководства следственного управления.

Фото СУ СК  по Волгоградской области

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