Расследования

«Хотел остаться дома»: в Волгоградской области арестован водитель, бросивший умирать сбитого пешехода

Расследования 14.06.2022 17:53
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14.06.2022 17:53



Новоаннинский районный суд Волгоградской области арестовал до 12 августа местного жителя, подозреваемого в совершении смертельного ДТП. Как рассказали ИА «Высота 102» в районном суде, 30-летний мужчина и его защитник просили избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста, однако суд отказал в удовлетворении этого ходатайства. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Напомним,  трагическая история произошла в Новоаннинском в начале первого ночи 12 июня. Автомобиль Toyota Camry двигался по ул. Рабочей в направлении железнодорожного вокзала. Водитель не учел скоростной режим при осуществлении маневра обгона неустановленного транспортного средства и в районе пешеходного перехода выехал на полосу встречного движения, сбив человека. После чего скрылся с места происшествия

Как установил суд, после ДТП водитель отогнал машину на ферму своего отца, расположенную около хутора Кругловка Нехаевского района. Мужчина находился в розыске, однако был задержан полицейскими.

30-летний пешеход Андрей Коваленко, которого сбил подозреваемый, получил тяжелые травмы и скончался в скорой помощи по дороге в больницу. Сегодня в Новоаннинском его похоронили.

Подозреваемому в совершении смертельного ДТП грозит до 12 лет лишения свободы.






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