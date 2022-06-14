







Новоаннинский районный суд Волгоградской области арестовал до 12 августа местного жителя, подозреваемого в совершении смертельного ДТП. Как рассказали ИА «Высота 102» в районном суде, 30-летний мужчина и его защитник просили избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста, однако суд отказал в удовлетворении этого ходатайства. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.





Напомним, трагическая история произошла в Новоаннинском в начале первого ночи 12 июня. Автомобиль Toyota Camry двигался по ул. Рабочей в направлении железнодорожного вокзала. Водитель не учел скоростной режим при осуществлении маневра обгона неустановленного транспортного средства и в районе пешеходного перехода выехал на полосу встречного движения, сбив человека. После чего скрылся с места происшествия





Как установил суд, после ДТП водитель отогнал машину на ферму своего отца, расположенную около хутора Кругловка Нехаевского района. Мужчина находился в розыске, однако был задержан полицейскими.





Подозреваемому в совершении смертельного ДТП грозит до 12 лет лишения свободы.

30-летний пешеход Андрей Коваленко, которого сбил подозреваемый, получил тяжелые травмы и скончался в скорой помощи по дороге в больницу. Сегодня в Новоаннинском его похоронили.