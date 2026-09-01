



1 сентября губернатор Андрей Бочаров посетил прошедшее реконструкцию здание гимназии №14. Глава региона лично осмотрел обновлённое и дооснащённое по последнему слову техники образовательное заведение и пообщался со школьниками.





Ученики начальной школы рассказали руководителю о своих первых впечатлениях от обновлённой гимназии, а старшеклассники поделились планами на будущее. Выпускников мечтают сдать в следующем году экзамены на отлично и поступить в ведущие вузы. Так сразу несколько человек хотят попасть в Волгоградский институт управления РАНХиГС, а часть решили пойти по инженерному направлению. Один из школьников рассказал главе региона, что хотел бы в будущем стать физиком-ядерщиком.

- Никто за вас жизнь не проживёт. Никто за вас не определит будущее. Всё в ваших руках. Я и со своими детьми, как сейчас с вами, также разговаривал, когда они определялись, чем будут заниматься дальше. Они выбирали свой путь, и я с ними согласился. Уверен, и ваши родители примут ваш выбор, - подчеркнул Андрей Бочаров.

Также губернатор пообщался со школьными волонтёрами. Ребята рассказали о своей общественной деятельности, а также похвастались спортивными достижениями.

В рамках обновления гимназии №14 были реконструированы 40 классов, спортивные залы, библиотека, столовая и другие помещения. В учебном году 2026-2027 за парты здесь сели 605 школьников, среди них 60 первоклассников.

Отметим, ранее утром глава региона посетил детский сад № 372 в Тракторозаводском районе. Учреждение на 140 мест было возведено здесь в 2026 году и этой осенью впервые примет воспитанников.

Фото и видео: администрация Волгоградской области