Над регионами России за ночь ликвидированы 130 украинских БПЛА





В ночь с 1 на 2 сентября Минобороны России вновь отразило налёт ударных БПЛА. По информации военного ведомства, дроны ликвидированы в воздушном пространстве 12 регионов.

- С 20:00 1 сентября до 8:00 2 сентября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 130 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, - говорится в опубликованном сообщении.

Смертоносные аппараты были перехвачены в воздушном пространстве Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тамбовской, Тульской областей, а также Московского региона, Крыма, Краснодарского края. Кроме того, часть БПЛА сбиты над акваторией Чёрного моря.

В Волгоградской области, несмотря на объявленную под утро беспилотную опасность, дроны, по официальной информации, не сбивались.

Фото: из архива Минобороны