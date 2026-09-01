Ворошиловский районный суд Волгограда постановил взыскать в пользу семьи погибшего на производстве слесаря-сантехника с его работодателя 3 миллиона рублей компенсации морального вреда. Эти деньги, согласно решению суда, должно выплатить ООО «ВЭК-1», где с ноября 2023 года работал мужчина. Иск подавали мать, супруга и дочь погибшего слесаря.

Несчастный случай произошел в мае 2024 года в подвале одного из домов по ул. Рабоче-Крестьянская, который из-за засора оказался частично затоплен сточными водами. Под этой водой, как оказалось, находилась поврежденная кабельная линия. Мужчина находился в подвале, где устранял коммунальную аварию. Проходя по лестнице между отсеками подвала, он упал в воду и получил смертельную электротравму. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

В ходе расследования было установлено, что причиной смертельного несчастного случая являются недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда, в том числе безопасного выполнения работ по устранению засоров канализации в подвале жилого дома.

В ходе судебного разбирательства работодатель не смог доказать, что погибший сотрудник был обеспечен средствами индивидуальной защиты, прошел необходимый инструктаж по электробезопасности для работы в условиях повышенной влажности, а также что поврежденная кабельная линия была обесточена или ограждена до начала работ. В итоге суд пришел к выводу об обоснованности заявленных требований и постановил взыскать с работодателя по 1 миллиону рублей в качестве моральной компенсации каждому члену семьи погибшего. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.