



Накануне осенне-зимнего сезона ПАО «Волгоградэнергосбыт» опубликовало список крупнейших неплательщиков среди коммунальных предприятий региона. Общая задолженность организаций ЖКХ за электроэнергию в Волгоградской области по состоянию на 1 августа выросла за год на 63 миллиона рублей и достигла 537,1 миллиона рублей.

Как отмечают энергетики, зимой нагрузка на сети и объекты инфраструктуры резко возрастает, поэтому важно, чтобы отрасль встретила холода в технической и в финансовой готовности. Однако в ряде районов Волгоградской области ситуация с погашением долгов находится на грани критической.

Топ-10 должников среди коммунальных операторов:

МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Городищенского района» – 67,5 млн руб.

руб. МУП «Котово-Водоканал» (г. Котово) – 48,2 млн руб.

руб. МУП «Кировское коммунальное хозяйство» (Светлоярский район) – 42,6 млн руб.

руб. МУП «Михайловское водопроводно-канализационное хозяйство» – 23,8 млн руб.

руб. МУП «Линевский коммунальный комплекс» – 14,6 млн руб.

руб. МУП «Калачевский групповой водопровод» – 13,2 млн руб.

руб. МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» (г. Урюпинск) – 11,6 млн руб.

руб. МУП «Линевское жилищно-коммунальное хозяйство» – 11,2 млн руб.

руб. МУП «Иловля жилищно-коммунальное хозяйство» – 7,1 млн руб.

руб. МБУ «Тепловые сети» Клетского района – 5,7 млн руб.

В ПАО «Волгоградэнергосбыт» отмечают, что некоторые из перечисленных организаций находятся в процедуре банкротства.

– Есть и обратные, положительные примеры финансовой дисциплины среди операторов коммунальных услуг, – добавляют энергетики. – Работают без образования долгов МУП г. Камышина «ПУВКХ», ООО «Водоснабжение» во Фролово, МУП «Контакт» в Жирновском районе, ООО «Слободской водоканал» в Краснослободске, ООО «Ленинский ВодоКанал».

В «Волгоградэнергосбыте» призывают коммунальщиков не копить долги, а районные власти – ответственнее контролировать ситуацию на местах. Со своей стороны, учитывая особую значимость ситуации в канун осенне-зимнего периода, гарантирующий поставщик активизирует применение всего спектра мер по взысканию задолженности, предоставляемых российским законодательством.