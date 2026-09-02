В Волгоградской области 2 сентября объявлена беспилотная опасность





2 сентября в Волгоградской области объявлена беспилотная опасность. Рассылку предупреждений жителям и гостям региона под утро начало МЧС России через смс-сообщения и ведомственное приложение.

- БЕСПИЛОТНАЯ ОПАСНОСТЬ на территории Волгоградской области. Объявлена в 03:55 02.09.2026. Займите безопасное место в квартире (доме), выберите комнату, которая не имеет окон (санузел, коридор без окон, кладовка), сядьте на пол между двумя капитальными стенами. Не подходите к окнам. Не пользуйтесь лифтом, — подчёркивается в оповещениях.

Отметим, соблюдать меры предосторожности волгоградцам предписывается до отмены особого режима. По информации мониторинговых каналов, дроны фиксируются на границе Волгоградской, Тамбовской и Саратовской областей.

Фото из архива ИА «Высота 102»