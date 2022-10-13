Экология

Прокуратура раскритиковала регоператора «Ситиматик-Волгоград» за ошибочные платежки и срыв графика вывоза мусора

Экология 13.10.2022 16:27
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13.10.2022 16:27



Деятельность регионального оператора ООО «Ситиматик-Волгоград» вызывает серьезные нарекания у органов прокуратуры. Это заявление, сообщает ИА «Высота 102», прозвучало на сегодняшнем совместном заседании коллегий прокуратуры региона и Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры. 

Как рассказала старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в  частности, прокурорами постоянно выявляются неединичные факты неправомерного начисления платы за услуги, нарушения периодичности вывоза отходов, ненадлежащей эксплуатации площадок временного накопления отходов и т.д. 

В работе коллегии приняли участие Волгоградский межрайонный природоохранный прокурор Сергей Прокофьев, врио председателя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Елена Православнова, начальник УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области Владимир Чеботарев, представители правоохранительных и контролирующих органов. Темой совещания стало соблюдение природоохранного законодательства в сфере обращения с отходами и реализация проектов в области экологии. 



Вмешательство прокуратуры, как напомнили участники совещания, позволило ускорить актуализацию территориальной схемы обращения с отходами, выявить факты совершения преступлений при реализации государственных контрактов на проведение мероприятий по ликвидации объектов накопленного вреда, расчистке водных объектов, заключенных в рамках исполнения мероприятий нацпроекта «Экология». 

Напомним, в настоящее время осуждены уже почти все участники коррупционной схемы, которые нажились на ликвидации свалок и расчистке ериков в Волгоградской области. 

На постоянном контроле прокуратуры находятся также вопросы охраны атмосферного воздуха и водных объектов от загрязнений. Так, в этом  году выявлены факты осуществления ООО «Мегамикс» несанкционированного выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух.  Деятельность предприятия пресечена.   

Всего масса выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по региону от стационарных источников в 2021 году составила 222,5 тыс. т. При этом отмечено увеличение количества объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, I, II и IV категорий. 

Одной из наиболее острых экологических проблем является увеличение объема образования отходов производства и потребления при низком уровне их утилизации. Надзорными проверками выявлены факты ненадлежащего оборудования контейнерных площадок, а также их недостаточность. До сих пор полностью бестарный способ накопления отходов осуществляется только  на территории Клетского и Старополтавского районов.



Остро стоит и проблема несанкционированных свалок. На территории Волгограда располагается  376 нелегальных полигонов, где накоплено отходов свыше 217 тыс. куб м. За прошедший период 2022 года ликвидировано 94 свалки объемом 27 тыс. куб. м, из них в результате принятых прокурорами мер реагирования - 27 объемом 9 тыс. куб. м.

- Всего в этом году органами прокуратуры Волгоградской области в сфере охраны окружающей природной среды выявлено свыше 1 600 нарушений закона, послуживших основаниями для внесения более 890 представлений. По инициативе прокуроров к административной и дисциплинарной ответственности привлечено свыше 600 должностных лиц, в суды направлено более 170 исков, принесено 64 протеста на незаконные правовые акты. На основании материалов надзорных проверок следственными органами возбуждено 11 уголовных дел, - резюмировала Оксана Черединина.

Материал опубликован в рамках проекта «Вопросы охраны окружающей среды, экологии, экологической безопасности»

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