Происшествия

В селе Волгоградской области упал неопознанный дрон

Происшествия 10.10.2022 19:47
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10.10.2022 19:47



Происшествие случилось сегодня, 10 октября в селе Коростино Котовского района Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на местный паблик kotovo-live VK, селяне заметили падение неизвестного летательного аппарата и сообщили о случившемся в оперативные службы.

Те сработали быстро и задержали оператора БПЛА в тот момент, когда он грузил упавший дрон в багажник автомобиля.

Как выяснилось, ростовская фирма проводила осмотр трубопроводов с помощью беспилотного аппарата, не согласовав свои действия с нужными ведомствами.



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