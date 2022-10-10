В селе Волгоградской области упал неопознанный дрон

Происшествия 10.10.2022 19:47
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10.10.2022 19:47
Происшествие случилось сегодня, 10 октября в селе Коростино Котовского района Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на местный паблик kotovo-live VK, селяне заметили падение неизвестного летательного аппарата и сообщили о случившемся в оперативные службы.
Те сработали быстро и задержали оператора БПЛА в тот момент, когда он грузил упавший дрон в багажник автомобиля.
Как выяснилось, ростовская фирма проводила осмотр трубопроводов с помощью беспилотного аппарата, не согласовав свои действия с нужными ведомствами.
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