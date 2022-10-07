Спецоперация на Украине

Спортивного журналиста без военного опыта мобилизовали в Волгограде для командования танковым взводом

Спецоперация на Украине 07.10.2022 21:09
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07.10.2022 21:09



Друзья и коллеги Аркадия Вариводского, который много лет был пресс-атташе ватерпольного клуба «Спартак-Волгоград», сообщили о мобилизации журналиста, который никогда не служил и не имеет военного опыта.
- В понедельник, 3 октября 2022 года, нашему пресс-атташе позвонили по телефону из военкомата для уточнения данных и там же вручили повестку, - рассказал начальник команды «Спартак-Волгоград» Андрей Шайдаков в видеообращении, которое распространяют в соцсетях. 
По словам Шайдакова, Андрея уже направили на полигон в Чеченскую республику и назначили начальником танкового взвода.
- Аркадий Юрьевич Вариводский никогда не служил в армии, не имеет боевого опыта, не владеет боевым оружием и, более того, не имеет водительских прав, не говоря уже о командовании танковым взводом, - утверждает Шайдаков. – Он является единственным сыном престарелых родителей, при том у его мамы инвалидность. Просим прислушаться к словам нашего президента и разобраться в ситуации.
Напомним, 29 сентября президент России Владимир Путин потребовал исправить все ошибки, допущенные в ходе частичной мобилизации, подчеркнув, что в каждом конкретном случае необходимо разбираться отдельно. Президент отметил, что призыву в армию подлежат те, кто состоит в запасе, уже проходил службу в рядах Вооруженных сил России и имеет подходящую военно-учетную специальность. 
Фото: Аркадий Вариводский, Вк

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