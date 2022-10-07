







Друзья и коллеги Аркадия Вариводского, который много лет был пресс-атташе ватерпольного клуба «Спартак-Волгоград», сообщили о мобилизации журналиста, который никогда не служил и не имеет военного опыта.

- В понедельник, 3 октября 2022 года, нашему пресс-атташе позвонили по телефону из военкомата для уточнения данных и там же вручили повестку, - рассказал начальник команды «Спартак-Волгоград» Андрей Шайдаков в видеообращении, которое распространяют в соцсетях.

По словам Шайдакова, Андрея уже направили на полигон в Чеченскую республику и назначили начальником танкового взвода.

- Аркадий Юрьевич Вариводский никогда не служил в армии, не имеет боевого опыта, не владеет боевым оружием и, более того, не имеет водительских прав, не говоря уже о командовании танковым взводом, - утверждает Шайдаков. – Он является единственным сыном престарелых родителей, при том у его мамы инвалидность. Просим прислушаться к словам нашего президента и разобраться в ситуации.

Напомним, 29 сентября президент России Владимир Путин потребовал исправить все ошибки , допущенные в ходе частичной мобилизации, подчеркнув, что в каждом конкретном случае необходимо разбираться отдельно. Президент отметил, что призыву в армию подлежат те, кто состоит в запасе, уже проходил службу в рядах Вооруженных сил России и имеет подходящую военно-учетную специальность.

Фото: Аркадий Вариводский, Вк



