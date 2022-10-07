В Волгограде 14 строителей лишили зарплаты после ареста счетов фирмы

Расследования 07.10.2022 15:57
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07.10.2022 15:57
Прокуратура помогла 14 работникам строительной организации в Волгограде получить заработную плату, которую они не получали больше года.
Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, в надзорное ведомство обратились бывшие работники ООО «Спартак» с жалобой на нарушение социальных прав.
- Как следует из материалов надзорной проверки, после привлечения руководства указанной строительной организации к уголовной ответственности за мошенничество в особо крупном размере при рассмотрении судом уголовного дела не был снят арест со счета фирмы, - рассказала Черединина.
Перед 14 работниками данной организации имелась задолженность по заработной плате в сумме 1,1 миллиона рублей, которая длительное время не погашалась.
В Тракторозаводский районный суд было предъявлено исковое заявление о снятии ареста со счета фирмы для погашения долгов по зарплате. Требования прокурора были удовлетворены. В настоящее время долги по зарплате погашены.
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