В Волгограде 14 строителей лишили зарплаты после ареста счетов фирмы









Прокуратура помогла 14 работникам строительной организации в Волгограде получить заработную плату, которую они не получали больше года.

Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, в надзорное ведомство обратились бывшие работники ООО «Спартак» с жалобой на нарушение социальных прав.

- Как следует из материалов надзорной проверки, после привлечения руководства указанной строительной организации к уголовной ответственности за мошенничество в особо крупном размере при рассмотрении судом уголовного дела не был снят арест со счета фирмы, - рассказала Черединина.

Перед 14 работниками данной организации имелась задолженность по заработной плате в сумме 1,1 миллиона рублей, которая длительное время не погашалась.

В Тракторозаводский районный суд было предъявлено исковое заявление о снятии ареста со счета фирмы для погашения долгов по зарплате. Требования прокурора были удовлетворены. В настоящее время долги по зарплате погашены.



