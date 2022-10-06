Спорт

В скандале после игры волгоградского «Ротора» и «Шинника» разберется КДК

Спорт 06.10.2022 16:07
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06.10.2022 16:07


После матча волгоградского «Ротора» и ярославского «Шинника», который накануне закончился  со счетом 4:5 после серии пенальти, произошел скандал, детали которого разберет  контрольно-дисциплинарный комитет РФС. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на телеграм-канал «ФНЛ с Ильевым», инспектор матча Чеботарев пожаловался на спортивного директора "Ротора"  Щербаченко. В свою очередь  «Ротор» попросит КДК оценить поведение Юрия Чеботарева.

С чего все началось? Делегат матча Юрий Кузнецов со слов инспектора Юрия Чеботарева внес запись в протокол о некорректном поведении спортивного директора волгоградского клуба Федора Щербаченко.

- После окончания матча в подтрибунном помещении представитель команды «Ротор» Ф.А. Щербаченко высказал в некорректной форме инспектору Чеботареву А.Ф. свое несогласие по решениям арбитра и свое мнение по игровым эпизодам, а также сказал о том, что было предвзятое судейство. Требовал получить оценки, которые выставлены судейской бригаде, - говорится в письменном сообщении.

- Что за эпизоды, знаю — с пропущенной на 43-й минуте желтой Низамутдинову, который ударил локтем Кармаеву, и с грубым фолом на 72-й минуте Батютина на Зуйкове, который тоже не был оценен «горчичником». Через 2 минуты хав «Шинника» получил-таки ЖК от рефери Константина Юданова (того самого, что исчез перед игрой «Волга» - «Шинник», тогда причин его замены не объяснили), то есть она могла стать для него второй в матче, - комментирует автор телеграм-канала.

- В «Роторе» версия событий такая. Щербаченко в диалоге с Чеботаревым сказал, что клуб готовит апелляцию на вышеуказанные моменты, хотя были и другие спорные. На это инспектор в грубой резкой форме ответил: на него давить не надо. Щербаченко объяснил мне, для чего хотел узнать оценку, выставленную арбитру. Все банально — если она отрицательная, то волгоградцам не было бы смысла самим обращаться в ЭСК, - продолжает Ильев.

Теперь «Ротор» готовит не только нарезку моментов для ЭСК с просьбой оценить судейство Юданова, но и намерен обратиться в КДК, чтобы тот рассмотрел поведение Чеботарева, который, не приведя фактов нарушения регламента, настоял на том, чтобы делегат внес в протокол запись про Щербаченко.

- Вообще эта история - прецедент! Учитывая, что спортдир сине-голубых даже не заходил в судейскую, - возмущается автор телеграм-канала.

При этом он напоминает, что Чеботарев и Щербаченко знакомы три десятка лет. 

В пресс-службе СК «Ротор», куда корреспондент обратился с просьбой пояснить ситуацию, описанную в телеграм-канале «ФНЛ с Ильевым», ответили коротко. 

- Мы все подтверждаем, но не комментируем, - сообщили в клубе. 

Напомним, Сергей Ильев накануне побывал в Волгограде и посетил матч «Ротора» и «Шинника». 

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