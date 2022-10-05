Сергей Ильёв: «В Волгограде каждый второй, наверное, болельщик»

Сергей Ильёв, известный российский журналист и футбольный эксперт, приехал в Волгоград на матч «Ротор» - «Шинник». Накануне, сообщает ИА «Высота 102», по приезде в город-герой, он опубликовал пост в своем телеграм-канале. По мнению Ильёва, в городе на Волге живут настоящие фанаты футбола, а у местного клуба – большое будущее.

– Стыдно признаться, но в Волгограде не был 27 лет. Кубковый матч «Ротор» - «Шинник» – хороший повод, чтобы смыть личный позор. Мне повезло с таксистом, который вез до гостиницы. В Волгограде каждый второй, наверное, болельщик, но здесь вообще удача. Оказалось, что Аркадий в юности занимался водным поло с местным министром спорта Александром Глиняновым. А еще жил в доме, где в свое время снимал квартиру бывший футболист, а потом тренер «Ротора» Владимир Файзулин. Тот на четвертом этаже, они — на втором, – начал свой рассказ Ильёв в телеграм-канале. – Вспоминал, как игроки еще той волгоградской команды, середины 90-х, на 5-6 машинах выезжали на природу. Большой привет Олегу Веретенникову (Таких уже не будет!), хотя лично он его не знал. В курсе всего, что происходит с «Ротором», но на футбол не ходит с 97-го. С того самого матча против «Спартака», когда сине-голубые могли выиграть золото. Рассказал, каким тогда было лицо Владимира Горюнова («Для фильмов ужасов»). Как выдающийся гандбольный тренер Левон Акопян в сердцах вдребезги расколотил стул… Какие слухи ходили в городе.

Впечатлившись поездкой, футбольный эксперт продолжает: «Если будете в Волгограде и захотите под футбольные истории долететь с ветерком до места назначения, то заказывайте белый «Рено Логан» с госзнаком 317».

Атмосфера в Волгограде, говорит Ильёв, буквально пропитана футболом. При этом признает, что вторая лига — не уровень «Ротора».

– Нынешний проект интересный, зрителей вернули: меньше десятки на матчах не собирается (Волгоград по посещаемости, по-моему, в топ-5 во всех трех профлигах), но команда Алексея Стукалова что-то заспотыкалась, – отмечает эксперт от футбола. – 9 октября - важнейшая заруба с «Чайкой». Поединок с «Шинником» – больше имиджевый. Но надеюсь, что будет круто (на трибунах — так точно). Тем более едет пропитанный кубковой доблестью Вадим Евсеев. И знаю, что везет Эльдара Низамутдинова, который выступал за «Ротор» в 2003-м (какой же он мегалодон, а?!). С Валерием Есиповым.