Зятя директора «Себряковцемента» рекомендовали председателем Михайловской гордумы









Михайловские единороссы рекомендовали Виталия Круглова на должность председателя городской думы. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее решение было принято накануне на XIV конференции местного отделения «ЕР».





Виталий Круглов работает главным экономистом АО «Себряковцемент» и является зятем руководителя предприятия Сергея Рогачева. Любопытно, что на праймериз «Единой России», который проводился для определения кандидатов в депутаты гордумы, Виталий Круглов набрал всего 31 голос. При этом за некоторых других претендентов в кандидаты в депутаты было отдано в несколько раз больше голосов.





Избрание Виталия Круглова председателем Михайловской гордумы ожидается уже сегодня, 6 октября, на первом заседании избранного представительного органа, с учетом того, что подавляющее большинство депутатов Михайловской городской думы Волгоградской области являются членами партии "ЕР".





Фото Виталия Круглова VK