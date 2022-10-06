Политика

Зятя директора «Себряковцемента» рекомендовали председателем Михайловской гордумы

Политика 06.10.2022 08:32
0
06.10.2022 08:32



Михайловские единороссы рекомендовали Виталия Круглова на должность председателя городской думы. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее решение было принято накануне на XIV конференции местного отделения «ЕР». 

Виталий Круглов работает главным экономистом АО «Себряковцемент» и является зятем руководителя предприятия Сергея Рогачева. Любопытно, что на праймериз «Единой России», который проводился для определения кандидатов в депутаты гордумы, Виталий Круглов набрал всего 31 голос. При этом за некоторых других претендентов в кандидаты в депутаты было отдано в несколько раз больше голосов. 

Избрание Виталия Круглова председателем Михайловской гордумы ожидается уже сегодня, 6 октября,  на первом заседании избранного представительного органа, с учетом того, что подавляющее большинство депутатов Михайловской городской думы Волгоградской области  являются членами партии "ЕР". 

Фото Виталия Круглова VK

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Политика
05.10.2022 11:51
Политика 05.10.2022 11:51
Комментарии

0
Далее
Политика
28.09.2022 14:44
Политика 28.09.2022 14:44
Комментарии

0
Далее
Политика
26.09.2022 14:04
Политика 26.09.2022 14:04
Комментарии

0
Далее
Политика
24.09.2022 16:55
Политика 24.09.2022 16:55
Комментарии

0
Далее
Политика
21.09.2022 13:16
Политика 21.09.2022 13:16
Комментарии

0
Далее
Политика
19.09.2022 14:47
Политика 19.09.2022 14:47
Комментарии

0
Далее
Политика
17.09.2022 08:50
Политика 17.09.2022 08:50
Комментарии

0
Далее
Политика
16.09.2022 20:53
Политика 16.09.2022 20:53
Комментарии

0
Далее
Политика
15.09.2022 20:49
Политика 15.09.2022 20:49
Комментарии

0
Далее
Политика
15.09.2022 11:26
Политика 15.09.2022 11:26
Комментарии

0
Далее
Политика
13.09.2022 12:48
Политика 13.09.2022 12:48
Комментарии

0
Далее
Политика
12.09.2022 17:43
Политика 12.09.2022 17:43
Комментарии

0
Далее
Политика
12.09.2022 07:58
Политика 12.09.2022 07:58
Комментарии

0
Далее
Политика
11.09.2022 17:23
Политика 11.09.2022 17:23
Комментарии

0
Далее
Политика
09.09.2022 09:55
Политика 09.09.2022 09:55
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:15
Пенсионера задержали в Волгограде за кражу электросамокатаСмотреть фотографии
10:45
В Волгограде 83-летний водитель сбил на иномарке 85-летнюю женщинуСмотреть фотографии
10:25
«Нагулялся и сам пришел»: в Волгоградской области нашли пропавшего подросткаСмотреть фотографии
10:18
Суд отказал в иске о сносе заброшенного Дома молодежи в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:05
«Росгосстрах»: первый год второго векаСмотреть фотографии
09:43
Волгоградцы предложили поддерживать «Ротор» песней Ирины ДубцовойСмотреть фотографии
08:32
Зятя директора «Себряковцемента» рекомендовали председателем Михайловской гордумыСмотреть фотографии
07:58
«Нельзя было вылечить»: в Волгоградской области ликвидировали лосиху со смертельными травмамиСмотреть фотографии
21:45
Драма в финале: волгоградский «Ротор» проиграл по пенальти «Шиннику» и выбыл из Кубка РоссииСмотреть фотографии
20:43
В России 90 добровольцев испытали новый препарат от оспы обезьянСмотреть фотографии
19:54
Бочаров принял участие в заседании оргкомитета под председательством МедведеваСмотреть фотографии
19:19
«Плевать они хотели на проверки»: водители автобусов №35 и 59 продолжают игнорировать волгоградцевСмотреть фотографии
18:35
Сергей Ильёв: «В Волгограде каждый второй, наверное, болельщик»Смотреть фотографии
17:55
«Забирают всех без разбора»: в Волгограде мобилизовали 45-летнего сварщика с тяжелой гипертониейСмотреть фотографии
17:36
Замминистра МВД Кравченко поздравил волгоградских сотрудников уголовного розыскаСмотреть фотографии
17:14
Пойманного ФСБ на взятке пристава суд Волгоградской области отправил в колониюСмотреть фотографии
16:27
ИА «Высота 102» дарит 50 билетов на матч «Ротора» с «Чайкой» 9 октябряСмотреть фотографии
16:01
Какие причины неявки в военкомат по повестке считаются уважительнымиСмотреть фотографии
15:42
В Волгограде директор ООО «Альянс» год не платила зарплату водителюСмотреть фотографии
15:16
Уже 30 жителей Волгоградской области отравились грибами с конца сентябряСмотреть фотографии
14:48
Под Волгоградом ищут подростка, сбежавшего на рассвете из домаСмотреть фотографии
14:37
МВД воскресит коды госномеров для транспорта из новых регионов РоссииСмотреть фотографии
14:27
Серийную дебоширку из Москвы осудят за нападение на полицейского под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:03
Свои же и сдали: житель Волгоградской области получил срок за подаренную другу банку порохаСмотреть фотографии
12:56
Новый заместитель мэра Волгограда оставил строительное хозяйство региона на женщинуСмотреть фотографии
12:13
Волгоградец идет под суд за уклонение от военной службыСмотреть фотографии
12:04
«Ростелеком» установил систему видеонаблюдения в прогулочной зоне на проспекте Жукова в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:54
Волгоградец превратил платежные терминалы в игровые, а подвал в казиноСмотреть фотографии
11:51
Место провинившегося и уволенного замглавы Волгограда занял Евгений ПанкинСмотреть фотографии
11:42
МТС получила премию за проект по развитию сотрудниковСмотреть фотографии
 