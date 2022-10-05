Под Волгоградом ищут подростка, сбежавшего на рассвете из дома

Происшествия 05.10.2022 14:48
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05.10.2022 14:48
В Быковском районе ищут 16-летнего подростка, который сегодня рано утром сбежал из дома.
Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, проводятся мероприятия, направленные на установление местонахождения несовершеннолетнего.
Известно, что в районный отдел полиции в 7:15 обратилась мать подростка. Женщина сообщила, что ее сын в 4 утра ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.
Жители района просят помочь найти 16-летнего Ивана Никитина. Соответствующее обращение с фотографией подростка опубликовано в местных пабликах.
- Если кто видел его, просим сообщить в Отдел полиции по Быковскому району, - указано в сообщении.
Фото: Подслушано. Быково / ВК
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