Расследования 05.10.2022 11:54
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05.10.2022 11:54
Перед судом в Волгограде предстанет 34-летний местный житель по обвинению в организации и проведении незаконных азартных игр.
Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, прокуратура Кировского района посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения.
По версии следствия, обвиняемый с мая по июль текущего года в нежилом помещении по ул. Одоевского организовал игровой зал, модифицировав под игровые автоматы 14 платежных терминалов. Вину мужчина полностью признал. Санкция ч. 1 ст. 171.2 УК РФ предусматривает максимальное наказания до 2 лет лишения свободы.
Расследование уголовного дела проводилось СО по Кировскому району Волгограда СУ СК России по Волгоградской области. В ходе оперативно-следственных мероприятий игровое оборудование изъято.
Фото: прокуратуры Волгоградской области
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