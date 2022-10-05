







Перед судом в Волгограде предстанет 34-летний местный житель по обвинению в организации и проведении незаконных азартных игр.

Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, прокуратура Кировского района посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения.

По версии следствия, обвиняемый с мая по июль текущего года в нежилом помещении по ул. Одоевского организовал игровой зал, модифицировав под игровые автоматы 14 платежных терминалов. Вину мужчина полностью признал. Санкция ч. 1 ст. 171.2 УК РФ предусматривает максимальное наказания до 2 лет лишения свободы.

Расследование уголовного дела проводилось СО по Кировскому району Волгограда СУ СК России по Волгоградской области. В ходе оперативно-следственных мероприятий игровое оборудование изъято.

Фото: прокуратуры Волгоградской области



