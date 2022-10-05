Расследования

Волгоградец превратил платежные терминалы в игровые, а подвал в казино

Расследования 05.10.2022 11:54
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05.10.2022 11:54



Перед судом в Волгограде предстанет 34-летний местный житель по обвинению в организации и проведении незаконных азартных игр.
Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, прокуратура Кировского района посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения. 
По версии следствия, обвиняемый с мая по июль текущего года в нежилом помещении по ул. Одоевского организовал игровой зал, модифицировав под игровые автоматы 14 платежных терминалов. Вину мужчина полностью признал. Санкция ч. 1 ст. 171.2 УК РФ предусматривает максимальное наказания до 2 лет лишения свободы.
Расследование уголовного дела проводилось СО по Кировскому району Волгограда СУ СК России по Волгоградской области. В ходе оперативно-следственных мероприятий игровое оборудование изъято.
Фото: прокуратуры Волгоградской области

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