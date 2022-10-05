В приток Дона в Волгоградской области выпустили молодую стерлядь

Экология 05.10.2022 10:46
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05.10.2022 10:46
Молодь стерляди выпустили в реку Медведица в Волгоградской области.Как сообщили в Азово-Черноморском территориальном управлении Росрыболовства, этот приток Дона пополнился молодью осетровых видов рыб в количестве 1966 штук. Вес каждого экземпляра составляет не менее 1,5 грамма.
Мероприятие было проведено газотранспортной компанией в целях компенсации ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам в результате хозяйственной деятельности.
Отмечается, что почти за две недели сентября текущего года в Цимлянское водохранилище в границах Волгоградской области было выпущено 2,3 миллиона штук толстолобика и 1,4 миллиона штук белого амура.
Фото: Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства
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