Депутаты Волгоградской городской думы согласовали нового кандидата на должность заместителя главы города вместо уволенного накануне Владимира Сидоренко. Как сообщает ИА «Высота 102», курировать строительную отрасль Волгограда предстоит теперь Евгению Панкину.

О новом заместителе градоначальника Владимира Марченко известно, что до последнего времени он работал в должности председателя комитета по строительству Волгоградской области. Интересно, что в феврале 2021 года новый вице-мэр был назначен на должность главы Госстройнадзора, а уже в декабре того же года возглавил региональный комитет. Кресло председателя облстроя Панкин занимал, таким образом, всего 10 месяцев.

До трудоустройства в администрации Волгоградской области Евгений Панкин управлял казенным учреждением «Управление капитального строительства» и работал в строительных компаниях.

Об увольнении вице-мэра Владимира Сидоренко стало известно в Волгограде 4 октября. Эта отставка, сообщает информагентство, была предсказуемой в связи с недавним судом, на котором чиновник предстал в качестве обвиняемого по уголовному делу о служебном подлоге. За давностью уголовное дело было прекращено, однако сам факт поставил под сомнение дальнейшую трудовую деятельность Владимира Петровича в городской администрации.