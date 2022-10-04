Уволен вице-мэр Волгограда Владимир Сидоренко

Общество 04.10.2022 20:30
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04.10.2022 20:30
Сегодня, 4 октября, должности заместителя главы Волгограда лишился Владимир Сидоренко.
- С сегодняшнего дня Сидоренко Владимир Петрович уволен с должности заместителя главы Волгограда в связи с переходом на другую работу, - сообщила администрация города.
Напомним, что вице-мэр обвинялся в совершении служебного подлога, в отношении Сидоренко было возбуждено уголовное дело. 18 августа текущего года Центральный районный суд Волгограда по ходатайству адвоката подсудимого прекратил уголовное дело по нереабилитирующим основаниям – в связи с истечение срока давности. Несмотря на то, что чиновник избежал уголовного преследования, он все равно считается лицом, совершившим преступление.
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