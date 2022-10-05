







В Волгоградской области разыскивают 39-летнего мужчину, который пропал вместе со своим автомобилем. Как сообщает ИА «Высота 102», Сергей Владимирович Нойкин, житель Камышина, выехал на машине ВАЗ-2112 2 октября в направлении села Нижняя Добринка и с тех пор о его местонахождении ничего не известно. Последний раз его видели там в день исчезновения около 15-00.





Приметы пропавшего: рост 175 см, глаза серые, коротко подстрижен, волосы светло-русые, на правой руке до локтя шрам. Был одет в темно-синие джинсы, синюю ветровку, белую футболку и черные туфли. При нем были паспорт, водительское удостоверение и документы на машину.





Мужчину разыскивают волонтеры и полиция. Всем, кто может сообщить информацию о пропавшем, просьба звонить по телефону 02.



