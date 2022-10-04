Заместителя мэра Волжского Виктора Сухорукова потребовали посадить на 4 года

Прокуратура Волжского озвучила в прениях сторон позицию по мере наказания заместителю главы администрации Волжского, обвиняемому в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия. Об этом сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

Как сообщалось ранее, фигурант уголовного дела в период с февраля 2016 года по сентябрь 2017 года, занимая должность заместителя главы и начальника правового управления администрации городского округа Волжский, давал указания подчиненным не принимать участия в рассмотрении иска администрации к коммерческой организации о взыскании 39 млн рублей задолженности по договору аренды земельного участка.

После того как иск был оставлен судом без рассмотрения в связи с неявкой истца, повторное взыскание задолженности не инициировалось. В результате в сентябре 2017 года имущество организации-должника стоимостью более 200 млн рублей было передано в собственность третьих лиц, а в отношении юридического лица впоследствии введена процедура банкротства. До настоящего времени задолженность по договору аренды в сумме более 39 млн рублей перед администрацией городского округа не погашена.

Прокуратура Волжского настаивает на назначении подсудимому наказания в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с последующим лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в органах государственной власти и местного самоуправления, в течение 3 лет. При этом максимальное наказание по ч.3. ст. 285 УК РФ предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Напомним, сегодня ИА «Высота 102» сообщало, что судья удалилась в совещательную комнату для вынесения приговора заместителю главы администрации Волжского Виктору Сухорукову. Приговор ожидается 10 октября.

Виктор Сухоруков своей вины не признает. Его защищают два адвоката. До сих пор чиновник занимает пост заместителя главы администрации городского округа.

Материал опубликован в рамках проекта «Прозрачность власти – залог противодействия коррупции»