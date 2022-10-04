Борьба с коррупцией

«Настаивал на бездействии»: в Волжском горсуде огласят приговор заместителю мэра Виктору Сухорукову

Борьба с коррупцией 04.10.2022 10:29
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04.10.2022 10:29


Судья Елена Сапрыкина удалилась в совещательную комнату на неделю для вынесения приговора заместителю главы администрации Волжского Виктору Сухорукову. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на материалы, опубликованные на сайте Волжского городского суда, накануне состоялось последнее заседание в рамках рассмотрения уголовного дела чиновника. Огласит приговор судья 10 октября. То есть на эту процедуру уйдет неделя.

Уголовное дело, обвиняемым по которому проходит заместитель главы администрации Волжского Виктор Сухоруков, поступило в суд в мае этого года. Виктора Сухорукова защищают два адвоката. Рассмотрение дела откладывалось несколько раз из-за неявки свидетелей. 

Напомним, ранее в прокуратуре Волгоградской области сообщали, что Виктор Сухоруков обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия. 

– По версии следствия, обвиняемый в период с февраля 2016 года по сентябрь 2017 года, занимая должность заместителя главы и начальника правового управления администрации городского округа город Волжский, давал указания подчиненным не принимать участия в рассмотрении иска администрации к коммерческой организации о взыскании 39 млн рублей задолженности по договору аренды земельного участка. После того, как иск был оставлен судом без рассмотрения в связи с неявкой истца, повторное взыскание задолженности не инициировалось, – поясняла Оксана Черединина.

В результате в сентябре 2017 года имущество организации-должника стоимостью более 200 млн рублей было передано в собственность третьих лиц, а в отношении юридического лица впоследствии введена процедура банкротства.

При этом до настоящего времени задолженность по договору аренды в сумме более 39 млн рублей перед администрацией городского округа не погашена, уточнили в прокуратуре.

Оперативное сопровождение осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СУ УМВД России по  Волжскому.

Однако свою вину Виктор Сухоруков не признает. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. 

– В рамках расследования уголовного дела арестовано недвижимое имущество обвиняемого (земельные участки, помещения) стоимостью 5, 6 млн рублей, – поясняла Оксана Черединина. 

Виктор Сухоруков был задержан в конце октября 2021 года после обысков в мэрии Волжского Волгоградской области, которые проходили с участием сотрудников УФСБ. 

Справка. Виктор Сухоруков - уроженец Волжского. Имеет три высших образования. Кандидат юридических наук. Известно, что муниципальный служащий  проходил службу в погранвойсках, отработал некоторое время в налоговой полиции, вел адвокатскую практику, занимал управленческий пост на Волжском трубном заводе, руководил бюджетным учреждением «Центр сопровождения торгов».

В мэрию Волжского Виктор Сухоруков  трудоустроился весной 2015 года. В должности заместителя главы городского округа он курирует  вопросы правового обеспечения, муниципального имущества, деятельности территориальной административной комиссии по делам ГО и ЧС. Подсудимый чиновник до сих пор является действующим заместителем главы Волжского Игоря Воронина. 

Материал опубликован в рамках проекта «Прозрачность власти – залог противодействия коррупции»

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