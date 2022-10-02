Под Волгоградом мужчина погиб в поножовщине, защищая знакомую

В Иловлинском районе Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего местного жителя. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина подозревается в убийстве своего знакомого.

— Иловлинский межрайонный следственный отдел СУ СКР по региону возбудил уголовное дело в отношении ранее судимого 45-летнего мужчины, — прокомментировала информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ — убийство.

Следствием установлено, что накануне фигурант дела зашел в гости к потерпевшему в один из частных домов по улице Продольной в станице Трехостровской. Собравшаяся компания употребляла спиртное. В один из моментов между подозреваемым и его знакомой возник конфликт. Мужчина ударил свою приятельницу рукой по голове.

Хозяин дома, увидев произошедшее, вступился за женщину. Мужчины вышли на улицу поговорить, где 48-летний потерпевший несколько раз ударил кулаком обидчика женщины.

Рецидивист в свою очередь вернулся в дом и взял нож. Затем он настиг своего оппонента и ударил его один раз в область туловища. Для 48-летнего мужчины ранение оказалось смертельным. Хозяин дома скончался на месте.

— Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, — добавила Дарья Буянова.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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