Происшествия

Жителям юга Волгограда рассказали, когда у них появится вода

Происшествия 02.10.2022 20:01
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02.10.2022 20:01


В Советском районе Волгограда специалисты Концессий ведут восстановительные работы на участке трубопровода по улице Богданова 1/5. Как сообщает ИА «Высота 102», накануне груженный песком самосвал повредил тепловой канал.

— «Концессии водоснабжения» приступили к замене участка трубопровода холодного водоснабжения протяженностью 10 метров в тепловом канале, который был поврежден вследствие воздействия на него перегруженного песком самосвала сторонней организации, — сообщили в пресс-службе компании. 

Уточняется, что по предварительной оценке восстановительные работы продлятся до конца суток. По словам местных жителей, они находятся без воды со вчерашнего вечера.  

Скриншот: «Яндекс. Карты»   

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