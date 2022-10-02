Жителям юга Волгограда рассказали, когда у них появится вода

В Советском районе Волгограда специалисты Концессий ведут восстановительные работы на участке трубопровода по улице Богданова 1/5. Как сообщает ИА «Высота 102», накануне груженный песком самосвал повредил тепловой канал.

— «Концессии водоснабжения» приступили к замене участка трубопровода холодного водоснабжения протяженностью 10 метров в тепловом канале, который был поврежден вследствие воздействия на него перегруженного песком самосвала сторонней организации, — сообщили в пресс-службе компании.

Уточняется, что по предварительной оценке восстановительные работы продлятся до конца суток. По словам местных жителей, они находятся без воды со вчерашнего вечера.

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