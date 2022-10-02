Происшествия

Ушел под землю: в Волгограде груженный песком самосвал повредил теплотрассу

Происшествия 02.10.2022 13:42
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02.10.2022 13:42


В Советском районе Волгограда самосвал с песком повредил участок теплотрассы по улице Богданова 1/5. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, тяжелая махина ушла под землю. 

— С вечера без горячей воды несколько домов. Самосвал никак не могут вытащить, — рассказали информагентству местные жители. — Вытаскивали ночью экскаваторами и другими грузовиками. Не вытащили. Сейчас приехали два экскаватора, уже час пытаются, без толку. 

В компании-концессионере пояснили, что по улице Богданова 1/5 произошло нарушение теплового канала под воздействием перегруженного песком самосвала сторонней организации. 

— Это явилось причиной приостановки подачи ресурса в близлежащие дома. После того, как собственник автотехники освободит территорию от самосвала, ремонтные бригады Концессий приступят к восстановительным работам, — уточнили в пресс-службе предприятия. 

Известно, что авария произошла на территории между гаражами и отдельно стоящим зданием. На этом участке отсутствует асфальтированная дорога. 

Фото: Жесть Волгограда / vk.com 

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