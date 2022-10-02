В Советском районе Волгограда самосвал с песком повредил участок теплотрассы по улице Богданова 1/5. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, тяжелая махина ушла под землю.

— С вечера без горячей воды несколько домов. Самосвал никак не могут вытащить, — рассказали информагентству местные жители. — Вытаскивали ночью экскаваторами и другими грузовиками. Не вытащили. Сейчас приехали два экскаватора, уже час пытаются, без толку.

В компании-концессионере пояснили, что по улице Богданова 1/5 произошло нарушение теплового канала под воздействием перегруженного песком самосвала сторонней организации.

— Это явилось причиной приостановки подачи ресурса в близлежащие дома. После того, как собственник автотехники освободит территорию от самосвала, ремонтные бригады Концессий приступят к восстановительным работам, — уточнили в пресс-службе предприятия.

Известно, что авария произошла на территории между гаражами и отдельно стоящим зданием. На этом участке отсутствует асфальтированная дорога.

Фото: Жесть Волгограда / vk.com