В Центральном районе Волгограда перекрыто движение на дороге по улице Советской в границах улиц Наумова и Пражской. Как сообщает ИА «Высота 102», временные ограничения связаны с коммунальной аварией.

— На локальном участке трубопровода диаметром 500 миллиметров напротив дома № 43 по улице Советской произошло технологическое нарушение. В настоящее время ремонтная бригада Концессий проводит подготовительные земляные работы для дальнейшего устранения технологического нарушения, — пояснили информагентству в пресс-службе компании-концессионера.

Уточняется, что для производства работ и обеспечения доступа тяжелой спецтехники временно ограничено движение на проезжей части улицы Советской в границах улиц Наумова и Пражской.

— По предварительной оценке, восстановительные работы продлятся до конца дня. «Концессии теплоснабжения» приносят извинения за вынужденные неудобства, — добавили в компании.

Также в Концессиях сообщили, что на время проведения восстановительных работ приостановлена подача воды к дому № 51а по улице Чуйкова и ВолгГТУ.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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