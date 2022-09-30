«Была вспышка и скачок напряжения»: жители Волжского обсуждают взрыв

Волжане активно обсуждают в соцсетях подробности вчерашнего вечера. Как сообщает ИА «Высота 102», горожане утверждают, что слышали взрыв около 21.00. Версии, где это могло произойти, разнятся. Кто-то уверяет, что видел вспышку в районе промышленной зоны города, кто-то наблюдал странное явление на небе в жилых кварталах.

- Здравствуйте, мощно бабахнуло в промзоне, зарево в небе бело-синее было, потом еще 2 взрыва, но уже в разы тише.

- Что это было?

- Оооочень сильно бабахнуло в стороне батаники или трубного, где то в той стороне.

- Со стороны ботаники было яркое сверкание раза 2 или 3. И в это время мне позвонил ребенок и сказала, что лампочка одна сверкала несколько раз. В 9-ом плохой напор холодной воды.

Многие пользователи соцсетей подтвердили, что в районе девяти часов вечера в квартирах действительно мигал свет, что может говорить о скачках напряжения, а также на время снижался напор воды.

Между тем, в ГУ МЧС по Волгоградской области корреспонденту ИА «Высота 102» заявили, что никаких происшествий в Волжском 29 сентября зафиксировано не было.

Напомним, в начале июня жители Волгоградской области также активно обсуждали похожее происшествие в соцсетях. Тогда амплитуда хлопка была такова, что его было слышно не только в Волгограде и в Волжском, но и в близлежащих с областным центром районах. Тогда в региональном управлении МЧС отрицали какие-либо происшествия.

Фото Открытый Волжский VK.