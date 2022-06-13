«Все машины запищали»: жители двух городов Волгоградской области проснулись от звука взрыва









Жители Волгограда и Волжского в соцсетях активно обсуждают причину громкого хлопка, похожего на взрыв, который заставил их проснуться среди ночи.

- Радиус от хлопка был примерно 50 км, если слышно было в Калаче, Ленинске и Волжском!, - пишет в одной из групп в соцсети Андрей К.

- Два взрыва было в Красноармейском, - утверждает пользователь Галина Е.

- Да, первый был тише, второй очень громкий и при обоих сигналки включились у машин и дом трясся. Разница несколько минут между «бабахами» была», - делится своими наблюдениями Алла К.

В МЧС России по Волгоградской области сообщили, что в Волгограде и области за прошедшие сутки никаких происшествий зарегистрировано не было.

Напомним, что ранее уже были аналогичные ситуации, когда жители Волгограда, Волжского и некоторых районов Волгоградской области сообщали о громких хлопках в небе. В ходе активных обсуждений они приходили к выводу, что такой сильный хлопок мог прозвучать по причине преодоления звукового барьера самолетами.



