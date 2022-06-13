«Все машины запищали»: жители двух городов Волгоградской области проснулись от звука взрыва

Происшествия 13.06.2022 07:53
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13.06.2022 07:53
Жители Волгограда и Волжского в соцсетях активно обсуждают причину громкого хлопка, похожего на взрыв, который заставил их проснуться среди ночи.
- Радиус от хлопка был примерно 50 км, если слышно было в Калаче, Ленинске и Волжском!, - пишет в одной из групп в соцсети Андрей К.
- Два взрыва было в Красноармейском, - утверждает пользователь Галина Е.
- Да, первый был тише, второй очень громкий и при обоих сигналки включились у машин и дом трясся. Разница несколько минут между «бабахами» была», - делится своими наблюдениями Алла К.
В МЧС России по Волгоградской области сообщили, что в Волгограде и области за прошедшие сутки никаких происшествий зарегистрировано не было.
Напомним, что ранее уже были аналогичные ситуации, когда жители Волгограда, Волжского и некоторых районов Волгоградской области сообщали о громких хлопках в небе. В ходе активных обсуждений они приходили к выводу, что такой сильный хлопок мог прозвучать по причине преодоления звукового барьера самолетами.
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