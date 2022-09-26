Окно с деревянной рамой соблазнило рецидивиста на 124 кражу в Волгограде









Перед судом в Волгограде предстанет 43-летний ранее судимый за кражи местный житель, который после освобождения принялся за старое.

Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище). Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

По версии следствия, 13 июля текущего года рецидивист проходил мимо многоквартирного дома по улице Кузнецова в Краснооктябрьском районе. Внимание мужчины привлекло окно с деревянными рамами и без решетки. Он стал наблюдать за обстановкой. Убедившись, что дома никого нет, грабитель разбил окно и проник в квартиру, где похитил 24,5 тысячи рублей.

Преступника нашли по следам крови на занавеске. Он поранился, когда разбивал окно.

- Полученные результаты генетической экспертизы позволили определить генотип преступника, которым оказался ранее судимый местный житель. При этом незадолго до совершения преступления – в марте 2022 года, он освободился из мест лишения свободы, где неоднократно отбывал наказание за кражи. Общее число ранее совершенных эпизодов - 123, - сообщила Черединина.

Вину мужчина полностью признал.

Расследование уголовного дела проводилось ОП-2 УМВД РФ по г.Волгограду.

Уголовное дело направлено прокуратурой для рассмотрения по существу в Краснооктябрьский районный суд. Ожидать суда обвиняемый будет, находясь под стражей.



