Первую группу участников междугородней сети подпольных казино осудят в Волгограде

Расследования 23.09.2022 15:36
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23.09.2022 15:36
Первые пять человек из 34 участников организованной преступной группы, которые организовали подпольные казино в трех регионах России, осудят в Волгограде.
Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, надзорное ведомство направило уголовное дело для рассмотрения по существу в Тракторозаводский районный суд Волгограда.
Перед судом предстанут три женщины 27, 23 и 22 лет и двое мужчин 27 и 34 лет. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр в составе организованной группы). Вину фигуранты дела признали.
По версии следствия, с августа 2020 года по июль 2021 года обвиняемые организовали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования в арендуемых помещениях по ул. Николая Отрады и ул. Шурухина в Тракторозаводском районе.
- Организованная преступная группа, в которой состояли фигуранты данного уголовного дела, являлась структурным подразделением преступного сообщества из 34 участников, осуществлявшего организацию и проведение азартных игр на территории Волгоградской, Саратовской и Самарской областей, - сообщила Черединина.
Свою деятельность в этих регионах они осуществляли под видом общественной организации спортивных настольных игр. При этом легальное оборудование модифицировалось электронными терминалами и программным обеспечением для проведения азартных игр.
Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.
Уголовные дела в отношении еще 29 участников выделены в отдельное производство и находятся на завершающей стадии расследования.
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