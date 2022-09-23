Первую группу участников междугородней сети подпольных казино осудят в Волгограде









Первые пять человек из 34 участников организованной преступной группы, которые организовали подпольные казино в трех регионах России, осудят в Волгограде.

Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, надзорное ведомство направило уголовное дело для рассмотрения по существу в Тракторозаводский районный суд Волгограда.

Перед судом предстанут три женщины 27, 23 и 22 лет и двое мужчин 27 и 34 лет. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр в составе организованной группы). Вину фигуранты дела признали.

По версии следствия, с августа 2020 года по июль 2021 года обвиняемые организовали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования в арендуемых помещениях по ул. Николая Отрады и ул. Шурухина в Тракторозаводском районе.

- Организованная преступная группа, в которой состояли фигуранты данного уголовного дела, являлась структурным подразделением преступного сообщества из 34 участников, осуществлявшего организацию и проведение азартных игр на территории Волгоградской, Саратовской и Самарской областей, - сообщила Черединина.

Свою деятельность в этих регионах они осуществляли под видом общественной организации спортивных настольных игр. При этом легальное оборудование модифицировалось электронными терминалами и программным обеспечением для проведения азартных игр.

Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.

Уголовные дела в отношении еще 29 участников выделены в отдельное производство и находятся на завершающей стадии расследования.

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